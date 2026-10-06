Šuta o Poljudu: "Čekamo stav struke, cilj je moderan stadion s trajnim rješenjem"

Gradonačelnik Tomislav Šuta na današnjoj konferenciji za medije, između ostalog, odgovarao je i na pitanja u vezi s Poljudom.

"Moj stav o Poljudu i dalje je isti"

"Što se tiče stadiona, već je bilo nekoliko izjava i moj stav je još uvijek isti. Dakle, dok se ne donese stav struke i dok se ne potvrde dosadašnji nalazi i dokumenti koje imamo, bilo kakve dodatne zaključke u ovom trenutku teško je donositi", kazao je Šuta.

Naglasio je kako bi rekonstrukcija Poljuda morala zadovoljavati suvremene standarde. "Moguće je onda očekivati da se sadržaji koji se traže i dobiju. Tu govorimo o novom, modernom i suvremenom stadionu sa svim sadržajima koje današnji stadioni imaju, uz sanaciju, obnovu i energetsku učinkovitost, odnosno trajno rješenje.

Pokazuje se gradnja novog stadiona na Poljudu i eventualno nekog trećeg, novog stadiona na drugom mjestu, dok se rekonstrukcija nigdje ne spominje. I onda se taj slučaj također mora sagledavati troškovno, kroz CBA analizu i sve što to podrazumijeva", pojasnio je Šuta.

Garaža na Plokitama

Dotaknuo se i izgradnje garaže na Plokitama, oko koje dio stanara izražava nezadovoljstvo. "Već smo imali razgovor sa školskim odborom i predstavnicima roditelja koji su u školskom odboru. Projektanti su dali sve informacije, a mi ćemo i dalje razgovarati kako bi se detaljno predstavio sam projekt, koji ne bi trebao imati nikakve negativne utjecaje na okolne stanare. Prema onome što su projektanti predstavili, škola dobiva još bolje sadržaje i uvjete. Sam projekt potpuno je prilagođen cijelom prostoru oko škole i okolnih zgrada. Ni u jednom trenutku ne narušava se vizura", kazao je.

"Iduće godine vidjet ćemo izvođenje radova na Domu mladih"

U svom obraćanju osvrnuo se i na Dom mladih. "Što se tiče prostora Doma mladih, mi smo u postupku provedbe javne nabave za dio koji se tiče inženjera, odnosno samog nadzora. Sve je točno propisano, kako i na koji način će se objavljivati pozivi. Zna se koji je smisao svega ovoga i kako je zamišljeno da nakon preuređenja, na temelju kriterija, ostanu sadržaji koji postoje i danas, ali će se kroz javni poziv trebati zadovoljiti svi kriteriji i ciljevi.

Samo treba sve skupa preurediti i mislim da u ovom trenutku možemo svi biti mirni jer smo stvarno u fazi u kojoj ćemo iduće godine vidjeti izvođenje građevinskih radova", pojasnio je Šuta.