„Svi koje smo predstavili će nastupiti i mislim da je to zadnja odluka. Nema više nekakvih peticija, Grad je donio odluku i ona će se izvršiti. Sve smo predstavili, danas su javno dostupni svi točni detalji, sve što će se događati po gradu, a to uključuje i samog Jakova Jozinovića”, poručio je Šuta.

Na pitanje novinara bi li Grad otkazao nastup Jakova Jozinovića ako peticija prikupi 20 tisuća potpisa, kao što se spominjalo u slučaju peticije protiv koncerta Dine Merlina, gradonačelnik je ostao pri svom stavu.

„Ja sam već sve rekao. Stojim iza ovog stava i ovakav program će se do kraja realizirati”, naglasio je.

„Svatko ima pravo na svoje mišljenje”

Šuta se osvrnuo i na sve češće peticije građana, među kojima je i ona vezana uz adventski program na Mertojaku.

„Svatko ima pravo govoriti što želi i iznositi svoje mišljenje. Pogledao sam jednu od peticija i zanimljivo je kako se sve to skupa ispunjava, ali poštujem mišljenja”, rekao je gradonačelnik.

Govoreći o ranijim raspravama vezanima uz nastup Dine Merlina, Šuta je ustvrdio da je cijela situacija otišla u pogrešnom smjeru zbog načina na koji je predstavljena javnosti.

Prema njegovim riječima, stvoren je dojam da se bira između koncerta i ulaganja u zdravstveni sustav, iako Grad Split nije nadležan za zdravstvo. Smatra da su građani u toj raspravi bili pogrešno informirani.

„Imamo jedan od financijski najpristupačnijih advenata”

Gradonačelnik je na kraju istaknuo kako Split, prema njegovu mišljenju, ima jedan od financijski najpristupačnijih adventskih programa.

Usporedio je troškove organizacije s drugim hrvatskim gradovima, posebno Zagrebom, gdje se, kako je naveo, za advent izdvajaju milijunski iznosi.

Ponovio je da Grad poštuje pravo građana na izražavanje mišljenja, ali da donesene odluke ostaju na snazi te da će se najavljeni adventski program realizirati u cijelosti.