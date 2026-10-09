Šuta o noćnim klubovima u centru Splita: „Mogu davati populističke poruke, ali moramo se držati zakona“

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta komentirao je nedavno održanu i prekinutu tematsku sjednicu Gradskog vijeća posvećenu noćnim klubovima u centru Splita i problemima s kojima se zbog buke, nereda i noćnog života suočavaju stanovnici gradske jezgre. Odgovarajući na novinarska pitanja, Šuta je poručio kako očekuje da se sjednica nastavi i dovrši te da se donesu zaključci koji će pridonijeti rješavanju problema.

"Očekujemo da se sjednica dovrši do kraja i da se donesu najkvalitetniji zaključci koji su potrebni za grad Split", kazao je Šuta.

„U godinu dana poprilično je toga odrađeno“

Gradonačelnik je podsjetio na mjere koje je gradska uprava već poduzela kako bi se uvelo više reda u turistički najopterećenijim dijelovima grada.

"Plan upravljanja destinacijom je dokument koji je dovršen i iz kojeg će proizaći odluke o reguliranju broja apartmana u staroj gradskoj jezgri, ugostiteljskih objekata i svih ostalih sadržaja. Riječ je o važnom dokumentu koji je bio na javnom savjetovanju. Isto tako, regulirali smo prodaju alkohola od 21 sat do šest sati ujutro", istaknuo je.

Dodao je kako Grad namjerava potaknuti i dodatne zakonske izmjene, a smatra da su mjere provedene tijekom ovogodišnje turističke sezone već dale rezultate.

"Rezultati ove turističke sezone govore da smo u suradnji s policijom, komunalnim redarima i zaštitarima na terenu itekako uveli red u Splitu. Naravno, uvijek postoje izolirani slučajevi i naš je cilj učiniti sve kako se ne bi ponavljali događaji i neredi kojima smo svjedočili u kasnim noćnim satima", rekao je Šuta.

Naglasio je kako je gradska uprava spremna podržati dodatne prijedloge koji mogu poboljšati kvalitetu života građana, pod uvjetom da su u skladu sa zakonom.

"U godinu dana poprilično je toga odrađeno, ali smatram da još mnogo toga treba unaprijediti. Bilo kakav prijedlog, od bilo koga, koji je u skladu sa zakonom i zakonskim okvirima, naravno da ćemo podržati", poručio je.

Stanari traže zatvaranje noćnog kluba: „Nije to lagana situacija, ali dozvole su izdane“

Jedno od ključnih pitanja odnosilo se na peticiju građana koji traže zatvaranje noćnog kluba smještenog u stambenoj zgradi, neposredno ispod njihovih prozora.

Na pitanje može li Grad pomoći stanarima i na koji način, Šuta je priznao da je riječ o ozbiljnom problemu, ali i upozorio na zakonska ograničenja.

"Izjasnio sam se o tome na samoj tematskoj sjednici. Kada sam čuo što se zapravo događa i da je klub u stambenoj zgradi, jasno je da to nije lagana situacija. Problem je što su izdane sve dozvole, ali sigurno treba pronaći način kako se takve stvari mogu regulirati", rekao je.

Pritom je naglasio kako ne želi davati obećanja koja Grad ne može ispuniti.

"Mogu sada ovdje govoriti i davati populističke poruke, ali prije svega moramo se držati zakonskog okvira i vidjeti što se u tom dijelu može dodatno napraviti", poručio je gradonačelnik.

„Pub crawl jedan je od gorućih problema, a širi se i izvan centra“

Šuta je posebno upozorio na organizirane obilaske ugostiteljskih objekata uz konzumaciju alkohola, poznate kao 'pub crawl', za koje smatra da predstavljaju jedan od najvećih izazova u reguliranju noćnog života.

"Ono što smatram jest da je 'pub crawl' jedan od gorućih problema. Mislim da je to jednostavno zakonski neuređeno i da moramo pronaći zakonski okvir kako bi se taj dio regulirao", kazao je.

Upozorio je da se problemi povezani s takvim oblikom turističke zabave više ne zadržavaju samo unutar stare gradske jezgre.

"To nije samo problem centra grada. Širi se konkretno i na gradski kotar Gripe i dalje. Mislim da je to izazov na razini cijele Europske unije i da mi kao grad koji se susreće s tim problemom moramo s Vladom i resornim ministarstvom tražiti način kako to regulirati", istaknuo je.

Šuta: „Svjesni smo problema, ali za neke stvari treba mijenjati zakone“

Govoreći o drugim oblicima turističke zabave koji su proteklih godina izazivali nezadovoljstvo građana, gradonačelnik se osvrnuo i na party brodove.

Podsjetio je kako su prije početka turističke sezone održani sastanci s policijom, Lučkom kapetanijom, Hrvatskim registrom brodova, Državnim inspektoratom i ostalim nadležnim institucijama.

"Zatražili smo maksimalan angažman svih institucija. Mogli ste vidjeti da nije bilo situacija koje bi izazivale komunalni nered, buku ili incidente", ustvrdio je Šuta.

Zaključno je poručio kako gradska uprava prepoznaje probleme s kojima se suočavaju stanovnici Splita, ali da za dio njih rješenja nije moguće pronaći bez promjena postojećih propisa.

"Sve ovo govori da poduzimamo radnje, da vodimo računa o svemu i da smo svjesni problema. Međutim, za stvari koje nisu zakonski regulirane moramo pokušati pronaći rješenje kako bi se u budućnosti i taj dio uredio", zaključio je splitski gradonačelnik.