Šuta o budućnosti Poljuda: „Poštovat će se stav struke, a ne dobre želje. Sviđalo se to nekome ili ne“

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta osvrnuo se na budućnost stadiona Poljud, poručivši kako Grad čeka zaključke stručne skupine koja razmatra stanje stadiona i moguća rješenja.

Prema njegovim riječima, odluka o tome kojim će se putem krenuti trebala bi se temeljiti isključivo na stručnim procjenama.

"S nestrpljenjem očekujemo odluku stručne skupine, sastavljene od Ministarstva i najvećih stručnjaka u Republici Hrvatskoj, kako bi se točno odredilo na koji način ići dalje i kako bi Hajduk dobio ono što zaslužuje – moderan stadion", rekao je Šuta.

Naglasio je kako Grad neće prejudicirati zaključke stručnjaka te da sigurnost mora biti na prvom mjestu.

"Ovdje je na prvom mjestu struka. Možemo kazati da je ovo jedan vid revizije svega onoga što je kroz dokumentaciju dosad izneseno. Najveći stručnjaci za statiku u Republici Hrvatskoj sve revidiraju i sagledavaju sa stručnog stajališta. Više od toga ne bi bilo u redu da komentiram", kazao je.

Šuta je poručio kako će Grad poštovati konačan stav stručnjaka bez obzira na različita očekivanja i želje vezane uz budućnost Poljuda.

"Poštovat će se isključivo stav struke, a ne dobre želje. Ako struka iza nečega stane, sviđalo se to nekome ili ne, to se mora poštovati. Svatko ima pravo na svoje mišljenje i želje, ali druga je stvar kada struka kaže što se može napraviti i u kojem smjeru treba ići", istaknuo je.

Dodao je kako je, uz sigurnost, važno zadovoljiti sve potrebne međunarodne standarde.

"Ovo je prvi put da se svemu pristupilo cjelovito, bez paušalnih procjena i političkih floskula. Struka je dobila riječ i neka kroz svoja mišljenja donese konačan stav", rekao je Šuta.

Na pitanje o tome koliko će biti potrebno za donošenje odluke, gradonačelnik nije želio govoriti o rokovima.

"Ne mogu ulaziti u brzinu rješavanja problema. Očito je da je situacija složena ako se traži prolongacija donošenja odluke. Kada govorimo o Poljudu i sagledavanju sve dokumentacije, očito nije riječ o jednostavnoj situaciji. Onaj tko donosi odluku mora biti siguran u konačno rješenje", poručio je.