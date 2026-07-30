Šuta ne strahuje od novih izbora: "Kerum ne sudjeluje u donošenju odluka"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je ispred Banovine komentirao uhićenje Željka Keruma, predsjednika Hrvatske građanske stranke i koalicijskog partnera HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita. Poručio je kako ne bježi od odgovora, ali i naglasio da Kerum osobno nije gradski vijećnik te da ne sudjeluje u donošenju odluka. "Ni u jednom trenutku ne bježim od davanja izjava. On nije u Gradskom vijeću Grada Splita i ne sudjeluje u donošenju odluka. Neka nadležne institucije rade svoj posao. Nema nedodirljivih, a Kerum se ima pravo braniti pred zakonom", kazao je Šuta.

"Oporba se digla na noge, veliki moralisti"

Šuta je istaknuo kako se o nečijoj krivnji ne može govoriti prije pravomoćnog završetka postupka, nakon čega je žestoko prozvao političke protivnike koji su se oglasili povodom Kerumova uhićenja. "Svatko se smatra nevinim dok mu se ne dokaže krivnja. Vidim da se oporba digla na noge, veliki moralisti. Sjetite se slučaja Knežević u Dubrovniku. Neka institucije do kraja utvrde što se događalo u splitskoj Čistoći i Brodosplitu, znamo što se dogodilo. Oni su posljednji koji bi trebali govoriti. Neka prvo pometu ispred svojih vrata, a onda govore o drugima", rekao je. Dodao je kako gradska vlast, prema njegovim riječima, daje sve od sebe za Split, dok oporba izmišlja priče o navodnoj mafiji iz Crne Gore. "Sada izmišljaju priče o nekakvoj mafiji iz Crne Gore. Ti isti govore, a ja ne znam koja mafija njih financira. Mi svi radimo za određenu plaću i imamo jasno financiranje, ali nikako da dobijemo odgovor tko njih financira", poručio je Šuta.

Ne strahuje od novih izbora

Gradonačelnik je priznao da situacija nije ugodna, ali je ponovio kako Kerum ne sudjeluje u radu Gradskog vijeća. Na pitanje o mogućnosti novih izbora, odgovorio je kako ih se ne boji. "Ne strahujem od novih izbora, ako do izbora uopće dođe. Naravno da ova situacija nije ugodna, ali činjenica je da gospodin Kerum ne sudjeluje u Gradskom vijeću", kazao je. Posebno se osvrnuo i na obitelj Puljak, poručivši kako su upravo oni posljednji koji bi trebali držati političke lekcije. "Prezime Puljak baš je istaknuto prezime koje bi trebalo govoriti. Oni su najbolji primjer kako su radili i donosili odluke, a na njihove teze besmisleno je odgovarati", rekao je.

"Imam svoju glavu i sam odlučujem"

Šuta je odbacio tvrdnje da HGS ili Željko Kerum imaju utjecaj na njegove odluke i vođenje grada. "Ja imam svoju glavu i sam odlučujem. Imamo prijedloge u Gradskom vijeću, a tko ih želi prihvatiti, neka ih prihvati. Ne znam koja je to odluka koju sam proveo, a da mi ju je netko nametnuo", kazao je splitski gradonačelnik. Naglasio je i kako se slučaj zbog kojeg je Kerum uhićen odnosi na događaje od prije desetak godina te, prema njegovu stavu, nema veze s aktualnom situacijom u Splitu.

"Ovo što smo mogli vidjeti vezano uz Keruma odnosi se na razdoblje od prije desetak godina. To nema veze s današnjom situacijom", rekao je.

Odbacio povezanost s Andrijom Polićem

Na kraju se osvrnuo i na Andriju Polića, čije se ime spominjalo u kontekstu natječaja za pročelničku funkciju u splitskoj Gradskoj upravi.

"Andrija Polić nije se javio na javni natječaj. Svatko se imao pravo javiti, a on se nije javio, pa odbacujem bilo što vezano uz Polića", zaključio je Šuta.