Šuta: "Ne bježim od odluka, izmjene GUP-a bit će donesene"; otkrio i koliko je koštala prezentacija u Tehnološkom parku

U splitskom Tehnološkom parku gradonačelnik Tomislav Šuta sa zamjenicima Mateom Dorčić i Ivom Bilićem predstavio je rezultate prvih 12 mjeseci mandata te dio ključnih projekata koji su u fazi projektiranja, natječaja, pripreme radova ili realizacije.

Nakon same prezentacije odgovarao je na pitanja novinara. Za početak su ga pitali kako bi sam sebe ocijenio.

"Sebe je teško ocjenjivati, ali mislim da je bitno kako i na koji način se ophodite prema građanima. Reakcije građana na ulici su meni za sada jako dobre i meni je to nešto što mi daje jedan korak za naprijed.

Vjerujem da radimo dobar posao, posao koji je bitan za sve naše građane. I ono što smo najavili, da imamo jedan pristup kulture dijaloga, uključivosti, bez obzira na političko opredjeljenje, bez obzira na vjeroispovijest. Pokazali smo da smo uključivi za sve Splićanke i Splićane, da predstavljamo grad za sve i da sam gradonačelnik svih građana grada Splita.

Borimo se isto tako da grad ostvari ključne projekte koje smo danas prezentirali iz područja sportske infrastrukture, mogli ste vidjeti. Isto tako, što se tiče samog obrazovanja, priuštivog stanovanja, domova za starije, prometa kao ključne infrastrukture u gradu Splitu, za ključne prometnice od Zagorskog puta, Vukovarske, Bračke, Ulice Glavičina i dalje da ne nabrajam. Isto tako niz drugih projekata i mjera koje smo već proveli što se tiče besplatnih udžbenika za srednjoškolce, isto tako besplatni javni prijevoz za sve učenike i studente, besplatni vrtići za sve predškolce, besplatni javni prijevoz za onkološke bolesnike. Povećali smo naknade za prvo, drugo i više djece, isto tako povećali smo cenzuse za umirovljenike i sve korisnike kartice Moj Zlatni Split. Time smo pokazali da smo socijalno osjetljivi i maksimalno slušamo glas svih udruga iz područja socijalne politike.

Centar za autizam je nešto što je nama također prioritet i očekujemo da se u narednom periodu raspiše natječaj za izvođača radova. Sve smo detaljno prezentirali, program je imao svoju poruku: „Dajem ti rič“. Stojimo iza naših riječi koje smo dali i držimo rič da ćemo sve ono što smo najavili i ostvariti. Ovdje smo izašli pred javnost, pred sve vas, da prezentiramo koje smo sve aktivnosti poduzeli na ostvarenju ključnih projekata samog grada Splita.

Tu uključuje i sam urbanizam, što se tiče izrade urbanističkih planova, uređenja, anketnih natječaja, otvaranja prostora na području od Kopilice, Duilova, Starog placa i niza drugih lokacija", kazao je Šuta.

A što ćemo s GUP-om?

"Što se tiče samog GUP-a, izmjene će se donijeti. Određene izmjene u prijedlogu će se korigirati kroz donošenje moga zaključka. Ja ni u jednom trenutku ne bježim od donošenja nikakvih odluka. Do sada sam sve odluke donio, donijet ću i tu odluku, ali isto tako cilj mi je da se u ovom mandatu pokrene odluka i izradi novi dokument", kaže Šuta, a zatim na pitanje kada će odluka biti donesena i gdje je zapelo kaže:

"Bit ćete obaviješteni o svemu, ali vjerujte mi, na tome se radi. Neke stvari koje su predložene neće biti usvojene, a znate da su to dokumenti koji ipak imaju određenu proceduru i traže određena obrazloženja. Ja imam svoj savjet, predsjednik savjeta je Domagoj Bajić. On se s određenim stvarima također ne slaže i ja sam te stvari uvažio te ću potpisati zaključak i isti će se naći pred javnošću. Zapelo je u određenih par situacija. Nadam se da će to biti tijekom ovoga ljeta."

Na prezentaciju su bili pozvani i oporbeni vijećnici, ali nitko od njih nije došao.

"Svi su bili pozvani, i oporbeni vijećnici, bez obzira na to kojoj stranci pripadaju. Mi smo ovdje zbog grada, da ostvarimo projekte za sve mlade, za umirovljenike, za kompletnu infrastrukturu koja je jako bitna u gradu Splitu, da pokažemo da nam je itekako stalo do grada Splita, da bude čist, uredan grad sa zelenilom i isto tako s provođenjem svih mjera za mlade, za umirovljenike i za sve skupine građana.

A gledajte, kad je bila svečana sjednica Gradskog vijeća, na svaku sam dolazio bez obzira tko je s druge strane. Ja mislim da je to samo stvar kulture. Mislim da u ovom dijelu inat treba staviti sa strane. Jedna stvar je kad mi jedni drugima u nekim stvarima pariramo i imamo drugačija mišljenja, ali za sve stvari gdje je bitan Split, mislim da se ne treba gledati politički predznak. Nikad ga nisam gledao pa neću ni gledati", kaže Šuta.

Na komentar da je izašao sa svečane sjednice kad je Ivica Puljak počeo s prezentacijom odgovorio je: "Ja sam bio cijelo vrijeme na svečanoj sjednici, ali dao sam određeni komentar prilikom same svečane sjednice Gradskog vijeća, a na svim sjednicama sam sudjelovao."

Komentirao je i nered u staroj gradskoj jezgri za vrijeme turističke sezone.

"Što se tiče same situacije u srcu grada, mi smo proveli niz mjera do sada i uvode se nove mjere. Znamo da je Zakon o turizmu tek donesen, da mi kao Grad moramo isto donijeti određene odluke na Gradskom vijeću, da moramo proći proceduru, to je jedna od mjera. Druga mjera koja ide je Plan upravljanja destinacijom. Mi ne govorimo o kratkoročnim mjerama, nego o dugoročnim mjerama, gdje će se definirati kako i na koji način vidimo staru gradsku jezgru.

Što se tiče drugih mjera, tu govorimo o produženju radnog vremena za komunalne redare. Sada rade do četiri sata ujutro. Povećali smo broj zaštitara. Imamo odličnu suradnju sa Splitsko-dalmatinskom županijom, odnosno s Policijskom upravom. Možete pitati njih, prema njihovim podacima radi se o izdvojenim slučajevima. Naravno da sve te situacije koje postoje treba anulirati. Ovo je odgovornost koja seže unazad deset i više godina, jer mi sebe kao grad nismo pozicionirali kao destinaciju kakvu želimo. Dogodile su nam se određene stvari stihijski i mi sada donosimo ključne dokumente za budućnost i definiranje destinacije grada Splita u ovom trenutku", kaže Šuta.

Još jedan bazen?

"Što se tiče bazena, konkretno kad govorimo o Mejašima, mi smo dobili dopis HEP-a i idemo u smjeru procjene otkupa zemljišta. Oni su dali svoju procjenu, međutim mi moramo proći našu internu proceduru određivanja vrijednosti kroz povjerenstvo koje djeluje u Gradu Splitu.

Naš cilj je da se u perspektivi i budućnosti također izgradi objekt, bazen, na toj lokaciji i to je nešto što je već godinama prije bilo razmatrano.

Moramo se fokusirati na pripremu projektne dokumentacije i odrediti faze. U danom trenutku bitno je odrediti prioritete. Sada smo odredili koji su nam prioriteti, imamo model financiranja i za to ćemo tražiti sredstva", kaže Šuta.

Evo kako je komentirao situaciju sa Spaladium Arenom.

"Aktivnosti su sve poduzete. Mi očekujemo da, nakon što vještaci utvrde stvarnu štetu i troškovnike, raspišemo natječaj za sanaciju, da u idućoj godini isto bude u funkciji za sva sportska događanja, manifestacije i sve događaje koji su bitni u gradu Splitu. Grad Split je sada nekako zaobiđen na karti i mislimo da u tom dijelu imamo ogromnu priliku", kaže Šuta.

Upitali su ga novinari i koliko je današnje događanje u Tehnološkom parku koštalo. Odgovor je oko 4.000 eura.