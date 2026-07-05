Šuta nakon susreta s američkom veleposlanicom: "Vjerujem da će partnerstvo biti još snažnije"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta sudjelovao je na svečanom obilježavanju 250. obljetnice neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, koje je u subotu navečer održano u Splitu.

Tom je prigodom istaknuo važnost prijateljskih odnosa Hrvatske i SAD-a, izrazivši uvjerenje da će suradnja dviju država nastaviti jačati.

– Bila mi je čast sudjelovati na obilježavanju 250. obljetnice neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država u Splitu. Vjerujem da će prijateljstvo i partnerstvo Hrvatske i SAD-a, koje je američka veleposlanica Nicole McGraw nazvala zlatnim dobom naših odnosa, nastaviti jačati na dobrobit naših građana i naših dviju država – poručio je Šuta.

Gradonačelnik je uputio i čestitku svim građanima Sjedinjenih Američkih Država, kao i američkim državljanima koji žive u Hrvatskoj, povodom Dana neovisnosti SAD-a.