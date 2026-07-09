Šuta nakon presude Matijeviću: "Svako nasilje osuđujem, ali to su privatne stvari"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta komentirao je pravomoćnu presudu Davoru Matijeviću, nezavisnom gradskom vijećniku i bivšem predsjedniku splitskog SDP-a, koji je pravomoćno kažnjen zbog psihičkog nasilja u obitelji. Matijević je danas jedna od politički najvažnijih osoba u Gradskom vijeću Grada Splita. Upravo on drži ključnu, 16. ruku vladajuće većine koju predvodi HDZ, zajedno s HGS-om Željka Keruma i partnerima. Zbog toga se nakon presude ponovno otvorilo pitanje političke stabilnosti aktualne vlasti u Banovini.

"Bilo kakav oblik nasilja osuđujem"

Šuta je, odgovarajući na pitanja o presudi, poručio da kao gradonačelnik osuđuje svaki oblik nasilja.

"Bilo kakav oblik nasilja kao gradonačelnik osuđujem i nijedan oblik nasilja nije prihvatljiv u društvu. To su privatne i obiteljske stvari gospodina Matijevića", kazao je Šuta. Naglasio je da svoj rad u Gradu Splitu i Gradskom vijeću promatra kroz projekte i funkcioniranje grada.

"Što se tiče moga rada u Gradu Splitu i Gradskom vijeću Grada Splita, na prvom mjestu su projekti. Tko god želi raditi u interesu Splita, ja ga pozivam da svojim radom isto podrži", rekao je splitski gradonačelnik.

Šuta tvrdi da se s Matijevićem nije čuo nakon svega što se dogodilo. "Nisam se čuo s Davorom Matijevićem. To je njegova privatna obiteljska stvar. Ja presudu nisam niti pročitao niti vidio, nisam onaj koji će govoriti je li to minorno, veće ili manje", kazao je Šuta.

Podsjetimo, Matijević je pravomoćno kažnjen zbog psihičkog nasilja u obitelji. Riječ je o odluci koja je pravomoćna od svibnja ove godine, a javno je izazvala niz političkih reakcija.

Matijević tvrdi da se radi o političkom obračunu

Nakon objave informacije o presudi, Matijević se oglasio na društvenim mrežama i poručio da se njegov privatni život koristi za politički obračun. Tvrdi da poruke zbog kojih je kažnjen nisu bile prijeteće ni uznemirujuće, nego dio međusobne komunikacije tijekom teškog razvoda. U objavi je naveo i da zbog dostojanstva svog djeteta poruke do sada nije objavio, iako, kako tvrdi, osobno nema ništa protiv da to učini.

Matijević tvrdi i da su za cijelu situaciju znali ljudi iz njegova tadašnjeg političkog okruženja, uključujući stranačko vodstvo i koalicijske partnere.

Od šefa splitskog SDP-a do ključne ruke Šutine većine

Davor Matijević godinama je bio jedno od najprepoznatljivijih imena splitskog SDP-a. Bio je predsjednik splitske organizacije te stranke i njihov kandidat za gradonačelnika Splita. Nakon posljednjih političkih previranja i formiranja Gradskog vijeća Grada Splita, Matijević je napustio SDP i nastavio djelovati kao nezavisni vijećnik. Podsjetimo, tada je iznenađujuće za predsjednika Gradskog vijeća izabran Igor Stanišić iz HGS-a, umjesto Jakova Prkića iz stranke Direkt.

U novoj političkoj arhitekturi Splita Matijević je postao jedna od ključnih ruku većine koju predvodi Tomislav Šuta. Upravo zato pitanje njegova političkog statusa nakon pravomoćne presude ima šire posljedice od same osobne i obiteljske situacije.

"Ne bojim se toga, ne bježim od novih izbora"

Šuta je, međutim, poručio da se ne boji mogućeg raspleta u kojem bi Matijević napustio Gradsko vijeće. "Ne želim komentirati nikakve stvari vezane za privatne stvari. U fokusu mi je Grad Split i projekti koje radimo, u fokusu je samo Split. Nikada nisam komentirao ničije obiteljske odnose, pa ni ove", rekao je Šuta.

Dodao je da se ne boji ni novih izbora. "Ako bi Matijević otišao iz Gradskog vijeća Grada Splita, ja se ne bojim toga, ne bježim od novih izbora. Iduća sjednica bi trebala biti u ovome mjesecu, pripreme su za rebalans proračuna", zaključio je Šuta.

Treba li Davor Matijević nakon pravomoćne presude napustiti Gradsko vijeće Grada Splita i povući se iz politike? Da, treba podnijeti ostavku na mjesto gradskog vijećnika i potpuno se povući iz politike

Da, treba napustiti Gradsko vijeće, ali ne nužno i politiku

Ne, presuda se odnosi na privatni život i ne bi trebala utjecati na mandat

O tome trebaju odlučiti birači na idućim izborima

Ne znam / ne želim se izjasniti