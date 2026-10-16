Šuta nakon Hajdukove pobjede protiv Ajaxa: "Bilo me sram! Povici o Hitleru i Auschwitzu nedopustivi su u Splitu"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić osudili su incidente koji su obilježili utakmicu Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Unatoč velikoj pobjedi splitskog kluba, obojica su upozorila na neprimjerene događaje koji su, prema njihovim riječima, bacili sjenu na veliki sportski uspjeh.

Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić najprije je čestitao Hajduku na velikoj pobjedi protiv poznatog europskog kluba, ali je istodobno jasno osudio popratne događaje. "Poslali smo neke lijepe slike u svijet, nažalost i neke ružne. Na svima nama je da na tome u budućnosti radimo", poručio je Stanišić.

Šuta: "Takvi povici nisu prihvatljivi ni dopustivi u Splitu"

Još oštriji u osudi bio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji se posebno osvrnuo na povike povezane s Adolfom Hitlerom i Auschwitzom.

"Takvi povici jednostavno nisu prihvatljivi ni dopustivi u gradu Splitu. Šalje se jako loša poruka nakon veličanstvene pobjede Hajduka i rezultata koji su ostvarili nakon 16 godina", izjavio je Šuta. Gradonačelnik nije skrivao nezadovoljstvo zbog svega što se događalo tijekom susreta. Priznao je kako ga je zbog pojedinih incidenata i prekida utakmice bilo sram.

Gradonačelnik se ispričao u ime Grada Splita

Šuta je otišao i korak dalje te se u ime Grada Splita ispričao zbog incidenata koji su pratili utakmicu. Njegova poruka, kao i ona predsjednika Gradskog vijeća, bila je da sportski uspjesi Hajduka trebaju promovirati Split u pozitivnom svjetlu, a ne biti zasjenjeni neprimjerenim ponašanjem dijela navijača. Tako je velika Hajdukova pobjeda protiv Ajaxa, uz sportsko slavlje i pozitivne slike s Poljuda, otvorila i pitanje ponašanja na tribinama, o kojem su se sada javno očitovali prvi ljudi splitske gradske vlasti.