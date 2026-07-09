Šuta najavio veliki zaokret na Gripama: "Nismo ostali samo na obećanjima, dokazi se vide na terenu"

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta obišao je u četvrtak lokaciju platoa istočno od Dvorane za borilačke sportove u ŠC Gripe, gdje počinju radovi na izgradnji novog dječjeg i sportskog igrališta. Riječ je o prostoru površine oko 1.780 četvornih metara, smještenom istočno od dvorane, koji bi se uskoro trebao potpuno preobraziti u javni rekreacijski prostor. Projekt je zamišljen kroz tri cjeline: dječje igralište, zonu za trčanje i sprint te prostor za vanjski fitness i street workout. Novi sadržaji trebali bi biti besplatni i stalno dostupni širokom krugu korisnika, od djece i mladih do starijih osoba i osoba s invaliditetom.

Vrijednost radova veća od pola milijuna eura

Vrijednost ugovora s PDV-om iznosi 517.724 eura, od čega je 180.047,03 eura osiguralo Ministarstvo turizma i sporta RH. Za izvođača radova odabrana je tvrtka Simba d.o.o.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Šuta je prilikom obilaska naglasio da je uređenje Sportskog centra Gripe bilo jedno od njegovih izbornih obećanja te da upravo ovim radovima počinje šira obnova tog važnog sportskog kompleksa. "Svi znadete da je jedno od izbornih obećanja bilo uređenje cijelog Sportskog centra Gripe i zapravo ovo je početak tih radova koji će se u nekoliko faza ovdje odvijati. Ukupna vrijednost je oko 530.000 eura i dijelom se financira iz Ministarstva turizma i sporta, a ukupna vrijednost naših ulaganja u sport u ovoj godini iznosi oko 5 milijuna eura", kazao je Šuta.

"Nekada je ovdje bio Gripi, imamo lijepa sjećanja"

Na ovom prostoru, kako je podsjetio splitski gradonačelnik, nekada se nalazio popularni "Gripi", zbog čega ova lokacija za mnoge Splićane ima i sentimentalnu vrijednost. "Ovdje govorimo o izgradnji dječjeg dijela igrališta, trim stazi, prostoru za odrasle i djecu. Nekada je ovdje bio "Gripi" i imamo lijepa sjećanja. Idemo sada u novom smjeru da uredimo do kraja ovaj prostor", poručio je Šuta.

Dodao je da radovi počinju danas te da bi novi sadržaji kroz nekoliko mjeseci trebali biti u funkciji.

Gripe, Zvončac, Poljud, Park mladeži...

Prema najavama gradonačelnika, ulaganja u sportsku infrastrukturu neće stati na ovom projektu. Ukupno ulaganje u šire područje Gripa, kako je rekao, procjenjuje se na 15 do 17 milijuna eura. "Paralelno s ovim odobreni su projekti za uređenje bazena Zvončac te bazena Poljud. Značajna su ulaganja, promijenjena je trava na terenu RNK Split, ulaže se i u travnjake terena HNK Hajduk Split, a radovi slične namjene su i u Srinjinama. Ulažemo i dalje", rekao je Šuta.

Osvrnuo se i na Spaladium Arenu, ističući da su sudski vještaci gotovo završili svoj dio posla te da će javna nabava pokazati konkretnije cijene. Šuta je poručio da je Grad Split, kako tvrdi, ozbiljno pristupio obnovi sportske infrastrukture. "Velika pozornost dala se ulaganju u sportsku infrastrukturu. Nama je cilj da što više toga vratimo u stari sjaj. Ozbiljno smo pristupili svemu. Nismo samo imali obećanja, nego i dokaze koji su vidljivi na terenu", zaključio je splitski gradonačelnik.