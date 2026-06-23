Šuta najavio velike radove na splitskim sportskim objektima: Otkrio što slijedi sa Spaladium Arenom, Gripama, Parkom mladeži, Stobrečom...

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta danas se tijekom konferencije za medije osvrnuo na stanje sportske infrastrukture u gradu te najavio niz zahvata na važnim sportskim objektima, među kojima su Spaladium Arena, Športski centar Gripe, Park mladeži, tereni RNK Split, HNK Hajduk, Srinjine te sportski centar u Stobreču.

Što se događa sa Spaladium Arenom?

Prema Šutinim riječima, konkretnije informacije vezane uz Spaladium Arenu trebale bi biti poznate početkom srpnja. Spaladium Arena će početkom srpnja imati sve podatke i očekujemo da ćemo tada objaviti podatke javnog natječaja za sanaciju", kazao je Šuta. Time bi se trebao otvoriti put prema novoj fazi rješavanja jednog od najvažnijih, ali i najproblematičnijih sportskih objekata u Splitu.

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Gripe idu prema sanaciji, balon u Parku mladeži od rujna

Gradonačelnik je najavio i nastavak aktivnosti vezanih uz Športski centar Gripe, za koji je dio natječaja već u tijeku. "Za Športski centar Gripe dio natječaja je u tijeku i očekujemo da kompletno cijeli centar bude saniran. Trenutno je u fazi izgradnja balona u Parku mladeži i od rujna očekujemo da bude u funkciji", rekao je Šuta.

Ulaganja u nogometne terene

Šuta je istaknuo da su iskoraci napravljeni i na terenima RNK Split, ali i na nogometnim terenima HNK Hajduk Split te u Srinjinama. "Iskorak smo napravili i na terenima RNK Split, slično smo napravili i za nogometne terene HNK Hajduk Split, nogometni klub Srinjine, provedena je javna nabava i imat ćemo kompletno uređenje cijeloga terena", kazao je.

Posebno se osvrnuo na sportski centar u Stobreču, za koji je upozorio da je u izrazito lošem stanju.

"Športski centar u Stobreču u derutnom je stanju, prostor je nesiguran i potrebno je izvršiti rušenje jednog dijela objekta. Statika ne zadovoljava trenutne norme i uvjete koji su trebali biti ispunjeni", zaključio je Šuta.