Close Menu

Šuta najavio velike radove na splitskim sportskim objektima: Otkrio što slijedi sa Spaladium Arenom, Gripama, Parkom mladeži, Stobrečom...

U kojoj je fazi Spaladium arena? Evo odgovora

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta danas se tijekom konferencije za medije osvrnuo na stanje sportske infrastrukture u gradu te najavio niz zahvata na važnim sportskim objektima, među kojima su Spaladium Arena, Športski centar Gripe, Park mladeži, tereni RNK Split, HNK Hajduk, Srinjine te sportski centar u Stobreču.

suta nn 6
GALERIJA
Kliknite za pregled

Što se događa sa Spaladium Arenom?

Prema Šutinim riječima, konkretnije informacije vezane uz Spaladium Arenu trebale bi biti poznate početkom srpnja. Spaladium Arena će početkom srpnja imati sve podatke i očekujemo da ćemo tada objaviti podatke javnog natječaja za sanaciju", kazao je Šuta. Time bi se trebao otvoriti put prema novoj fazi rješavanja jednog od najvažnijih, ali i najproblematičnijih sportskih objekata u Splitu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gripe idu prema sanaciji, balon u Parku mladeži od rujna

Gradonačelnik je najavio i nastavak aktivnosti vezanih uz Športski centar Gripe, za koji je dio natječaja već u tijeku. "Za Športski centar Gripe dio natječaja je u tijeku i očekujemo da kompletno cijeli centar bude saniran. Trenutno je u fazi izgradnja balona u Parku mladeži i od rujna očekujemo da bude u funkciji", rekao je Šuta.

Velika novost za splitske roditelje: Grad uvodi mjeru koja bi mogla promijeniti svakodnevicu tisućama djece

Ulaganja u nogometne terene

Šuta je istaknuo da su iskoraci napravljeni i na terenima RNK Split, ali i na nogometnim terenima HNK Hajduk Split te u Srinjinama. "Iskorak smo napravili i na terenima RNK Split, slično smo napravili i za nogometne terene HNK Hajduk Split, nogometni klub Srinjine, provedena je javna nabava i imat ćemo kompletno uređenje cijeloga terena", kazao je.

Posebno se osvrnuo na sportski centar u Stobreču, za koji je upozorio da je u izrazito lošem stanju.

"Športski centar u Stobreču u derutnom je stanju, prostor je nesiguran i potrebno je izvršiti rušenje jednog dijela objekta. Statika ne zadovoljava trenutne norme i uvjete koji su trebali biti ispunjeni", zaključio je Šuta.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
5
Haha
2
Nice
0
What?
0
Laž
4
Sad
1
Mad
0