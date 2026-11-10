Šuta najavio važan tjedan za Poljud: "Objavit ćemo sve korake, Split i Hajduk moraju imati moderan stadion"

Budućnost Poljuda, jednog od najprepoznatljivijih simbola Splita i doma Hajduka, ponovno dolazi u središte pozornosti. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je da bi već idućeg tjedna trebali biti poznati daljnji koraci vezani uz stadion, a u razgovore će biti uključeni i predstavnici Hajduka.

Govoreći tijekom obilaska Spaladium Arene, Šuta je odgovorio na novinarsko pitanje o stanju Poljuda, o kojem se posljednjih tjedana znatno manje govori nego o ostalim velikim sportskim objektima u gradu.

Sastanak s ministrom Bačićem i predstavnicima Hajduka

„Mi očekujemo za idući tjedan da će se održati sastanak s ministrom Bačićem, a također će tu biti pozvani i predstavnici Hajduka“, najavio je Šuta.

Prema njegovim riječima, nakon sastanka javnost bi trebala dobiti konkretnije informacije o planiranim potezima.

„Očekuje se da se idući tjedan javnost obavijesti o svim daljnjim koracima što se tiče Poljuda“, kazao je gradonačelnik.

Na pitanje hoće li se sastanak održati u Splitu ili Zagrebu, nije dao precizan odgovor, nego je poručio da će svi detalji biti naknadno objavljeni.

„Split i Hajduk moraju imati moderan i suvremen stadion“

Šuta je naglasio da je cilj osigurati kvalitetno i dugoročno rješenje za stadion koji desetljećima predstavlja jedno od najvažnijih sportskih mjesta u Hrvatskoj.

„U svakom slučaju, idući tjedan će se, što se tiče Poljuda, sve objaviti, kao i koraci koje ćemo dalje poduzimati kako bi Grad Split i Hajduk imali moderan i suvremen stadion“, izjavio je.

Ipak, gradonačelnik zasad nije precizirao hoće li se daljnji koraci odnositi na obnovu postojećeg Poljuda, izgradnju novog stadiona ili neko drugo rješenje.

Više informacija trebalo bi biti poznato nakon najavljenih razgovora s nadležnim ministarstvom i predstavnicima Hajduka.