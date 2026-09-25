Šuta najavio temeljitu rekonstrukciju Parka mladeži: „Moći će ugostiti i Hajdukove domaće i europske utakmice“

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je da je otvoreno prethodno savjetovanje za javnu nabavu izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Športskog centra Park mladeži.

Riječ je, kako je naveo, o pripremi temeljite rekonstrukcije nogometno-atletskog stadiona na Brodarici, čija bi se postojeća infrastruktura trebala poboljšati i fazno uskladiti sa suvremenim standardima WA II. i UEFA IV. kategorije.

Planovi uključuju atletsku stazu s osam traka, kao i dvoranu koja bi omogućila cjelogodišnje treninge.

„Tako će stadion moći ugostiti međunarodna atletska natjecanja, ali i Hajdukove domaće i europske utakmice dok Split ne dobije moderan nogometni stadion“, poručio je Šuta.

Otvaranjem prethodnog savjetovanja napravljen je prvi korak prema izradi projektno-tehničke dokumentacije, koja će biti temelj za buduću rekonstrukciju Parka mladeži.