Splitske poduzetnike i obrtnike u 2027. godini očekuje povećanje gradskih potpora, ali i uvođenje nove mjere – sufinanciranja kamata na poduzetničke kredite. Najavio je to splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na konferenciji „Split za poduzetnike 2026.“, koja se danas održava u Tehnološkom parku Split na Dračevcu.

Grad Split u idućoj godini za potpore poduzetnicima planira izdvojiti 900.000 eura, što je 190.000 eura, odnosno gotovo 27 posto više nego ove godine.

„Grad Split je u proračunu za 2026. godinu izdvojio dosad najveća povijesna sredstva za potpore u poduzetništvu, za mikro i male poduzetnike i obrtnike. Izdvojeno je 710 tisuća eura potpora i mislim da je to velika stvar za sve naše poduzetnike“, kazao je Šuta.

Posebna pozornost tradicijskim obrtima

Gradonačelnik je istaknuo da su prednost prilikom evaluacije imale žene poduzetnice i osobe s invaliditetom, dok su određene pogodnosti ostvarili i tradicijski obrti koji posluju u samom središtu grada.

„Obuhvaćeno je skoro 130 poduzetnika. Očekujemo u idućem tjednu da se ti ugovori dodijele. Time pokazujemo da Grad Split podupire poduzetništvo“, rekao je Šuta.

Poseban naglasak gradske politike prema poduzetnicima bit će na zelenoj tranziciji, digitalizaciji, inovacijama i očuvanju tradicijskih obrta.

Grad će sufinancirati kamate na kredite

Jedna od najvažnijih novosti za splitske poduzetnike u idućoj godini bit će sufinanciranje kamata na kredite, čime bi im se trebalo olakšati financiranje poslovanja i novih ulaganja.

„Ono što će biti novina u idućoj godini jest i sufinanciranje kamata na kredite i mislimo da je to jedna jako dobra stvar“, najavio je gradonačelnik.

Šuta je ustvrdio i da će tijekom ove i sljedeće godine u cijelosti ostvariti ono što je u svojem programu najavljivao u području poduzetničkih potpora.

„Veselim se suradnji s poduzetnicima i stvaranju poduzetničke atmosfere u gradu Splitu“, zaključio je.