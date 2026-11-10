Šuta najavio ograničenja za apartmane u Splitu: Grad podijeljen u četiri zone, evo što se sprema

Split bi uskoro mogao dobiti nova pravila koja će utjecati na daljnji razvoj turizma, osobito u povijesnoj gradskoj jezgri. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je da će se Plan upravljanja destinacijom naći na idućoj sjednici Gradskog vijeća, a među predviđenim mjerama nalaze se i ograničenja broja apartmana te novih ugostiteljskih objekata.

Odgovarajući na novinarska pitanja tijekom obilaska Spaladium Arene, Šuta je potvrdio da je dokument spreman te da su razmotrene primjedbe pristigle tijekom njegove pripreme.

„Plan upravljanja destinacijom bit će na idućoj sjednici Gradskog vijeća. On je spreman, sve primjedbe koje su bile smo prošli i u ovom trenutku smo odlučili da na idućoj sjednici Gradskog vijeća bude“, kazao je Šuta.

Split podijeljen u četiri zone

Gradonačelnik je pojasnio da se plan temelji na načelima održivog turizma te da predviđa različite mjere ovisno o dijelu grada.

„Tu se podrazumijeva da će biti određena ograničenja po broju apartmana, po broju novih ugostiteljskih objekata“, izjavio je.

Prema njegovim riječima, grad je podijeljen u četiri zone, a najveća pozornost posvećena je staroj gradskoj jezgri i užem gradskom području.

„Fokus je da je cijeli grad podijeljen u četiri zone i zapravo se kroz taj plan upravljanja destinacijom najviše fokusiralo na staru gradsku jezgru, uži dio grada, gdje je donesen niz mjera“, objasnio je.

Što će biti s novim apartmanima i ugostiteljskim objektima?

Iako je najavio ograničenja, Šuta nije precizirao koliko bi novih apartmana i ugostiteljskih objekata moglo biti dopušteno u pojedinim zonama niti na koji bi se način predložene mjere provodile.

Više detalja trebalo bi biti poznato tijekom rasprave o Planu upravljanja destinacijom na Gradskom vijeću.

Gradonačelnik je naglasio da je cilj kvalitetnije upravljanje turističkim razvojem Splita, posebno u dijelovima grada koji su najviše izloženi turističkom pritisku.

Nova pravila i za javne terase?

Novinari su Šutu pitali i jesu li predložene mjere usklađene s komunalnim redom te planovima koji se odnose na javne terase i korištenje javnih površina.

„Naravno da se to jedno s drugim sve skupa vodi i da smo sve promatrali u jednoj cjelini“, odgovorio je gradonačelnik.

Plan upravljanja destinacijom tako bi mogao postati jedan od važnijih dokumenata za budućnost splitskog turizma, ali i za svakodnevni život stanovnika stare gradske jezgre.

Hoće li i u kojem opsegu predložena ograničenja zaživjeti, ovisit će o sadržaju konačnog dokumenta, njegovu usvajanju i daljnjoj provedbi.