Šuta najavio "novo lice Splita": Evo što se sprema na Duilovu, Kopilici, Starom placu i Turskoj kuli

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, ravnatelj Zavoda za urbanizam Dragan Žuvela i ravnatelj Županijske Lučke uprave Domagoj Maroević predstavili su aktualni status izrade i provedbe urbanističkih planova Grada Splita. Na šetnici u Duilovu, također, su predstavili aktualne i planirane urbanističko-arhitektonske natječaje te aktivnosti koje Grad poduzima u području prostornog planiranja i realizacije razvojnih projekata.

-Ovo nam je važan trenutak što se tiče grada Splita. Što se urbanizma tiče pripremamo velike stvari koje će biti novo lice Splita. Projekt na Duilovu koji se najavljivao, došao je u završnu fazu, pred raspisivanje Javnog natječaja u suradnji s Županijskom Lučkom upravom. Prema modelu po kojem je realiziran Žnjan, takav model ćemo koristiti i ovdje. Nakon uređenja, gdje čekamo arhitekte, i nakon završenog natječaja, krenut ćemo u izradu luke. Natječaj će obuhvatiti i uređenje poviše ceste što će morati ići u izmjenu GUP-a., pojasnio je Šuta.

Osvrnuo se i na uređenje Kopilice.

-Sutra imamo sastanak sa Hrvatskim cestama gdje očekujemo da se nakon Idejnog rješenja utvrde ulazi i izlazi u samu Kopilicu. Kroz par mjeseci očekujemo raspisivanje arhitektonskog natječaja kako bi se najzapušteniji dio grada napokon uredio. Paralelno s tim uređuje se urbanistički plan uređenja Istočne obale gdje nam je bitno da prije Javnog natječaja izlaza i ulaza u Trajektnu luku, Grad Split postavi određene inpute za dio šetnice koja će ići uz ulaz u Trajektnu luku odnosno prometnica koju će izrađivati Hrvatske ceste. Paralelno s ovim Stari plac je u izradi programa za natječaj. Potrebna je izrada konzervatorskog elaborata kako bi se raspisao natječaj, kazao je Šuta.

Nadodao je kako je u planu izrada urbanističkog plana za Tursku kulu. Ideja je izrada arheološkog parka te ozelenjavanje Turske kule kako bi bila park dostojan svih građana u kojima bi mogli uživati. U planu je izrada i parkinga na istoj lokaciji. Uz Put Supavla je u planu izrada niza zgrada.

Šuta je naglasio kako će ovaj urbanistički plan detaljno biti prikazan javnosti te pozvao sve građane Splita da se uključe u Javni poziv za izmjene koji će trajati 45 dana. Spomenuo je i izradu urbanističkog plana za Orišac, prostor koji nema uređenih prometnih koridora.

-Lučka uprava u suradnji s Gradom Splitom i Zavodom za prostorno planiranje zadnjih godinu i pol dana radi na pripremi projektne dokumentacije odnosno izradi urbanističkog plana za uređenje luke. Ovu luku smo iz turističke luke preimenovali u luku javnog prijevoza. Razvoj projekta trajao je oko 5 godina. Luka obuhvaća 280 tisuća kvadrata, od toga 120 kopnenog dijela, a od toga 700 komunalnih vezova i 350 komercijalnih, pojasnio je ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, Domagoj Maroević.

-Drago mi je što se pokreću kompleksni projekti Grada koji su se godinama držali u ladicama. Ovo su puno veći potezi i jako kompleksni nego što izgledaju. Po meni su jako važni koraci koje Grad provodi u realizaciji ovih projekata – anketa, Javni natječaj te izmjena Prostornog plana. Na šetnici Duilovo osim luke važan je i sjeverni dio koji je planiran još 2006.godine. Po meni svi projekti idu u dobrom smjeru, jako su kompleksni ali vjerujem kako će se realizirati kako su i zamišljeni, kazao je Žuvela.