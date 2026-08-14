Šuta najavio novčanu pomoć iz splitskog proračuna

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta zahvalio je vatrogascima, KBC-u Split te policiji i građanima koji su u teškom trenutku, tragediji od katastrofalnog šumskog požara koji je u četvrtak predvečer buknuo u Lokvi Rogoznici, pokazali požrtvovnost i solidarnost.

Najavio je i pomoć Grada Splita.

-Točan iznos tek ćemo dogovoriti, ali svakako će Split izdvojiti financijska sredstva iz proračuna. Svi koji su zatražili pomoć, 321 osoba, smješteni su na Gripama i za sada nisu potrebne nove donacije, ali svi zainteresirani neka prate upute institucija. - kazao je splitski poteštat.