Uoči večerašnjeg otvorenja Adventa u Splitu, gradonačelnik Tomislav Šuta na društvenim je mrežama najavio niz pogodnosti za građane i posjetitelje, među kojima su besplatno parkiranje, besplatno klizanje za djecu i posebna adventska autobusna linija.

"Sve je spremno za večerašnje otvorenje Adventa! Kako bi naši sugrađani i gosti što lakše došli do središta grada, odlučili smo tijekom cijelog Adventa omogućiti besplatno parkiranje na Trgu Hrvatske bratske zajednice, gdje je na raspolaganju 500-tinjak parkirnih mjesta, svakoga dana od 17 sati do 5 sati ujutro", objavio je Šuta.

Besplatno klizanje i posebna autobusna linija

Posebne pogodnosti tijekom ovogodišnjeg Adventa osigurane su i za najmlađe. Djeca će moći besplatno klizati u Đardinu od 9 do 13 sati, a od 5. prosinca bit će uvedena i posebna adventska autobusna linija.

"Za djecu smo osigurali besplatno klizanje u Đardinu od 9 do 13 sati, a tu je i posebna adventska autobusna linija koja će od 5. prosinca voziti dva puta svake subote. Najmlađe će u autobusu dočekati Djed Božićnjak s poklonima", poručio je splitski gradonačelnik.