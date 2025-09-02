Close Menu

Šuta na strani Splita, a ne HDZ-a. Kako je riješen problem azbestne "bombe", broda "Moby drea"?

Sukob s Butkovićem je pokazao da unutar HDZ-a ne vlada uvijek jedinstvo, ali i da je Šuta, svjestan ozbiljnosti situacije, bio spreman riskirati i stati na stranu interesa grada

Posljednjih mjesec dana splitska politika bila je sve samo ne mirna. Umjesto lagodnog ljeta, grad su potresale rasprave o azbestu i pitanju njegova zbrinjavanja.

Dok je oporba tražila načine kako odgovornost za krizu svaliti na HDZ i gradski vrh, gradonačelnik Tomislav Šuta u relativno mirnoj atmosferi dogovorio je rješenje.

Uloga aktivista u cijeloj priči ne može se osporiti, no kao i u mnogim sličnim situacijama, njihovi bi prosvjedi teško urodili plodom da nije bilo političara spremnog čuti ih i reagirati.

Presudna figura bio je premijer Andrej Plenković. Na inicijativu gradonačelnika Šute okupio je sve za stol i jasno poručio da se problem mora riješiti odmah. Zahvaljujući toj odluci, ključni koraci odrađeni su u samo jednom danu.

Nakon postignutog dogovora, iza kulisa se odvijao tihi sukob Tomislava Šute s ministrom Olegom Butkovićem. Taj je sukob pokazao da unutar HDZ-a ne vlada uvijek jedinstvo, ali i da je Šuta, svjestan ozbiljnosti situacije, bio spreman riskirati i stati na stranu interesa grada.

Najvažnije je da je brod s azbestom napustio Split. Oko 18.20 sati Moby Drea izvučena je iz splitskog škvera uz pomoć remorkera Brodospasa, a potom ju je preuzeo remorker Protug 75 te odveo iz hrvatskih teritorijalnih voda.

Situaciju je dodatno komentirao Josip Jurišić iz Brodosplita, naglasivši kako je škver bio spreman obaviti posao: „Brodosplit žali zbog propuštene prilike. Ovo je trebao biti naš prvi posao uklanjanja panela, za koji smo se temeljito pripremili, i nismo očekivali ovakav rasplet. Brod nije opasan. Razumijem strah građana, ali on nije utemeljen. Željeli bismo da ovakvi brodovi dolaze u naš škver – Split ne bi postao reciklažno dvorište, nego bi nastavio s remontom. Osposobljeni smo za ovakve poslove, radnici bi bili zaštićeni, a rizik je minimalan.“

Što slijedi, trebalo bi biti jasnije na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća, gdje se očekuju nove informacije koje bi mogle dodatno zakuhati priču oko splitskog škvera.

