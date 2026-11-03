Šuta na Poljudu otkrio velike planove: 'Split bi mogao dobiti posebno mjesto posvećeno Miši, Oliveru i Dinu'

Gostujući u posebnoj emisiji RTL-a povodom ispraćaja glazbene legende, Šuta je podijelio svoje osjećaje s prepunog stadiona. Naglasio je kako je Poljud posebno mjesto za koje se vežu brojne uspomene na Mišine pjesme, priznavši da mu u ovakvim trenucima srce zatreperi.

Gradonačelnik je iskoristio priliku kako bi zahvalio Hajduku, Torcidi i Glazbenoj uniji na organizaciji ovog veličanstvenog događaja. Također je izrazio iskrenu sućut obitelji Kovač te zahvalio svima koji su bili uz pjevača u njegovim najtežim trenucima, poručivši da im Grad Split stoji na raspolaganju za svaku vrstu pomoći.

Odgovarajući na pitanje o trajnom oduživanju glazbenim velikanima, Šuta je otkrio planove za osmišljavanje posebnog prostora posvećenog karijerama Miše Kovača, Olivera Dragojevića i Dina Dvornika.

"Ali svakako, mi spremamo da se odužimo kroz, vidjet ćemo, kroz nekakav oblik, ali da postoji mjesto gdje se može doći, gdje se može vidjeti kompletno njihova cijela karijera, sve ono što su učinili kroz cijeli njihov životni vijek, i da na takav način Split pokaže jednu zahvalu, ali i Split pokazuje s time i ponos, i ono što zapravo je pokazao: da glazba je itekako došla iz Splita, iz Dalmacije, i cijelo vrijeme obilježava sve ovo što ima", izjavio je gradonačelnik.

Dodao je kako će se cijeli proces proceduralno odraditi u suradnji sa strukom, a prema potrebi prijedlog će proći i kroz Gradsko vijeće.