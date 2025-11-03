Šuta je slomio Keruma? Ovaj bi tjedan netko novi mogao preuzeti Parkove i nasade, a čini se da će to ipak biti HSP-ovka Smrke

Kako Dalmacija Danas doznaje iz neslužbenih, ali vrlo pouzdanih izvora, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta odlučio je povjeriti vođenje gradske komunalne tvrtke "Parkovi i nasadi" odvjetnici Maji Smrke, članici Hrvatske stranke prava (HSP). Odluka nije prošla bez napetosti unutar vladajuće koalicije, u kojoj HSP sudjeluje zajedno s HDZ-om i strankom Željka Keruma.

Odluka nakon tjedana neizvjesnosti

Natječaj za izbor novog direktora Parkova i nasada ušao je u završnu fazu sredinom listopada, kada su troje kandidata pozvani na razgovor u Banovinu. Među njima su bili dosadašnji direktor Siniša Gašparević, koji je funkciju preuzeo još u vrijeme bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, te Maja Smrke, odvjetnica i dugogodišnja članica HSP-a.

Prema informacijama koje je doznala Dalmacija Danas, gradonačelnik Šuta nakon nekoliko tjedana vaganja donio je konačnu odluku – Smrke će preuzeti čelnu poziciju u Parkovima i nasadima.

Kako doznajemo iz izvora bliskih gradskoj upravi, dio koalicijskih partnera nije bio oduševljen ovakvim raspletom. Navodno se Željko Kerum, Šutin ključni politički saveznik, usprotivio izboru Smrke, no gradonačelnik je, unatoč neslaganju, ostao pri svojoj odluci. Takav potez tumači se kao pokazatelj da Šuta želi zadržati kontrolu nad ključnim gradskim tvrtkama.

Kadrovska politika i raspodjela moći

Ova odluka nastavak je već poznatog obrasca kadrovske raspodjele u Šutinoj administraciji. Podsjetimo, gradonačelnik je ranije nadzorne odbore gradskih poduzeća podijelio po stranačkim linijama – između šefova temeljnih ogranaka HDZ-a i predstavnika koalicijskih partnera, među kojima je i HSP.

Potencijalno imenovanje Maje Smrke na čelo Parkova i nasada tako se uklapa u širu političku arhitekturu aktualne gradske vlasti. Ujedno, riječ je o jednom od najvažnijih kadrovskih poteza dosad, koji bi mogao dodatno definirati odnose unutar vladajuće koalicije, ali i testirati njezinu stabilnost u mjesecima koji dolaze.