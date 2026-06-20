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Šuta je objavio video u kojem govori njegova zamjenica: "Split nije Split bez svoga dnevnog boravka..."

"Nakon gotovo 20 godina..."
Matea Dorčić

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta objavio je novi video u kojem o gradskim projektima većinom govori njegova zamjenica Matea Dorčić.

Uz video je Šuta poručio kako "Split nije Split bez svog dnevnog boravka i najpoznatije plaže na svitu", ističući Rivu i Bačvice kao jedne od najvažnijih projekata na kojima je gradska vlast radila u prvih 12 mjeseci mandata.

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"Riva i Bačvice među najistaknutijim su projektima na kojima smo radili u prvih 12 mjeseci. Nakon gotovo 20 godina Riva ide u temeljitu obnovu, a kupališnom kompleksu na Bačvicama vraćamo stari sjaj", naveo je Šuta.

Pogledajte VIDEO:

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