Šuta iznio teške optužbe o nabavama u Čistoći: "Upozorili su me da poništim natječaje, i sam sam bio pod pritiskom da ih namještam"

Iako je tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, posvećena poslovanju Čistoće Split u prethodnom mandatu, u petak odgođena zbog nedostatka kvoruma, gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ) iskoristio je priliku kako bi javno progovorio o sumnjama u nepravilnosti koje su, prema njegovim tvrdnjama, pratile pojedine postupke javne nabave. Podsjetimo, sjednicu je inicirao nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević, a na dnevnom redu trebale su biti sumnje u nepravilnosti, javne nabave i odgovornost tadašnje gradske uprave, odnosno razdoblje kada je Split vodio Ivica Puljak (Centar).

Kako je ranije izvijestila Dalmacija Danas, predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić (HGS) potvrdio je da sjednica neće biti održana jer se velik broj vijećnika ispričao zbog nedolaska. Novi termin bit će naknadno objavljen.

"Stručne službe upozorile su me da poništim natječaje"

Govoreći o poslovanju Čistoće, Šuta je posebno izdvojio postupke nabave biostabilizatora i druge opreme, tvrdeći da su ga stručne službe odmah nakon preuzimanja dužnosti upozorile na problematične natječaje. "Ja sam kao gradonačelnik odmah na početku bio upozoren od strane stručnih službi da poništim natječaje koje sam naslijedio. To sam i napravio, a zbog toga sam dobio osudu od stranke Centar, predvođene Marijanom Puljak", izjavio je Šuta.

Prema njegovim riječima, u postupcima javne nabave postojale su brojne sumnjive okolnosti, a tvrdi i kako dokumentacija upućuje na uključenost tadašnjeg gradskog vodstva. "U svemu tome bilo je niz sumnjivih radnji. Iz zapisnika i svega što se moglo vidjeti proizlazi da je cijela vrhuška bila uključena u proces javne nabave", ustvrdio je gradonačelnik. Dodao je kako je kazneni postupak u tijeku te zbog toga nije želio iznositi dodatne pojedinosti.

Šuta spomenuo Samobor, Rijeku, Srbiju i bivšeg ministra

U nastavku izlaganja Šuta je iznio i šire tvrdnje o povezanosti pojedinih osoba i tvrtki koje su sudjelovale u poslovima gospodarenja otpadom. Spomenuo je posjet bivšeg splitskog gradonačelnika osnovnoj školi u Samoboru, njegove kontakte s tadašnjim samoborskim gradonačelnikom te Viktora Simončića, kojeg je povezao s aferom oko riječke sortirnice i tvrtkom Tehnix. "U sve se uključuje i Viktor Simončić i ekipa koja je sudjelovala oko afere Tehnix u Rijeci, sortirnice koja je bila poznata OLAF-u. Paralelno s time razvija se hobotnica prema Srbiji i u svemu tome sudjelovala je jedna interesna skupina", ustvrdio je Šuta.

Gradonačelnik nije iznio dokumentaciju koja bi tijekom njegova obraćanja potvrdila sve navedene poveznice, pa je riječ o tvrdnjama koje zahtijevaju dodatnu provjeru.

"I sam sam imao pritiske da namještam natječaje"

Posebno je odjeknula njegova tvrdnja da je, dok je bio direktor Regionalnog centra čistog okoliša u Lećevici, i sam bio izložen pritiscima povezanima s javnim nabavama. "Ja sam također kao bivši direktor Lećevice imao itekako pritiske od te grupacije za namještanje natječaja. Tu prvenstveno mislim na bivšeg ministra Dobrovića", izjavio je Šuta, aludirajući na bivšeg ministra zaštite okoliša Slavena Dobrovića.

Dodao je kako mu Viktor Simončić i danas intenzivno šalje elektroničku poštu. Šuta je također ustvrdio da je dio nabava u splitskoj Čistoći povezan s tvrtkom Tehnix te opremom koja se, prema njegovim riječima, danas ne koristi. "Imali smo nabavu i u Čistoći vezanu uz Tehnix i opremu koja se danas ne koristi. A vezano uz biostabilizator, dalje ne bih komentirao", zaključio je gradonačelnik.