Uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtve Vukovara i Škabrnje, predstavnici Grada Splita odali su počast svim poginulim i stradalim u Domovinskom ratu.

Tim povodom predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić i gradonačelnik Tomislav Šuta položili su cvijeće na Gradskom groblju Lovrinac.

„Okupili smo se kako bismo obilježili tjedan sjećanja na stradanje Vukovara i Škabrnje te svih njihovih žrtava. Želimo iz Splita poslati poruku da se ti događaji nikada ne smiju zaboraviti i podsjetiti da je tada bila napadnuta cijela Hrvatska. Ovih sam dana imao priliku pogledati film ''260 dana'' i upoznati se s pričom obitelji koja je svjedočila tim strašnim događajima, kao i porukama koje su nam uputili. Njihova je poruka da moramo opraštati, ali ne smijemo zaboraviti. Ljude trebamo prosuđivati prema njihovim djelima, a ne prema nacionalnosti ili bilo kojoj drugoj podjeli. U ovom trenutku ne smijemo zaboraviti žrtvu ni sve ono što su ti ljudi prošli i podnijeli kako bismo danas imali slobodu, demokraciju i život kakav imamo“, poručio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Nakon polaganja vijenaca gradonačelnik Splita uputio se u Vukovar.