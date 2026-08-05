Šuta iz Knina čestitao Dan pobjede: "S ponosom i zahvalnošću odajemo počast hrvatskim braniteljima"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja objavio je videoporuku iz Knina.

U opisu objave istaknuo je kako se upravo iz kraljevskog grada, simbola hrvatske pobjede i slobode, odaje počast svim hrvatskim braniteljicama i braniteljima, a posebno onima koji su svoje živote položili za slobodnu i neovisnu Hrvatsku.

– Iz kraljevskog grada Knina, simbola hrvatske pobjede i slobode, danas s ponosom i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljicama i braniteljima, a posebno onima koji su svoje živote položili za slobodnu i neovisnu Hrvatsku – poručio je Šuta.

Pozvao je građane da zajedno obilježe jednu od najvažnijih pobjeda u novijoj hrvatskoj povijesti.

– Proslavimo zajedno veličanstvenu pobjedu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, kojom su oslobođeni Knin i najveći dio okupiranog hrvatskog teritorija. Od srca vam čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja – napisao je splitski gradonačelnik uz objavljeni video.