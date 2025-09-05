Šuta i Dorčić održali sastanak s povjesničarkom Anamarijom Runtić

Danas su u Gradskoj upravi gradonačelnik Tomislav Šuta i njegova zamjenica Matea Dorčić održali sastanak s povjesničarkom Anamarijom Runtić, na kojem je potvrđena snažna potpora Grada Splita značajnoj kulturnoj suradnji te dogovoreni finalni koraci u organizaciji izložbe Alberta Di Fabia "Svjetla postojanja".

Svečano otvorenje izložbe održat će se 7. listopada u Institutu za znanstveni i umjetnički rad HAZU (Palača Milesi), u suradnji i uz potporu Grada Splita. Izložba donosi u Split uvid u aktualna zbivanja na svjetskoj umjetničkoj sceni.

Uz ovu izložbu, najavljena su i dva značajna kulturna događaja kojima se nastavlja jačanje kulturnog dijaloga:

13. prosinca 2025. – otvorenje izložbe Branka Modica "Život poslije života" u Studio DFB u Rimu.

14. prosinca 2025. – Adventski koncert Folklornog ansambla Jedinstvo u Papinskom hrvatskom zavodu svetog Jeronima u Rimu, u suradnji s rektorom don Markom Đurinom.

Ovim kulturnim projektima i suradnjama Grad Split i hrvatski umjetnici postaju još vidljiviji na međunarodnoj kulturnoj sceni, potvrđujući da je Split kao snažno kulturno središte koje gradi mostove između Hrvatske i svijeta.