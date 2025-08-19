Šuta i Boban o besplatnim udžbenicima za srednjoškolce: "Ostvarujemo naša predizborna obećanja"

Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija zajednički su osigurali 4 milijuna eura za sufinanciranje udžbenika svim splitskim srednjoškolcima. Grad će u tu svrhu izdvojiti 1,5 milijuna eura, osiguranih nedavnim rebalansom proračuna, dok će Županija sudjelovati s dodatnih 2,5 milijuna eura. Udžbenici će se financirati putem vaučera, a taj će model omogućiti i nadoknadu roditeljima koji su udžbenike već kupili. Time se osigurava jednaka potpora svim učenicima i njihovim obiteljima.

"Ostvarujemo naša predizborna obećanja"

Na konferenciji za novinare odluku su predstavili gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban, zajedno sa zamjenikom župana Stipom Čogeljom, zamjenikom gradonačelnika Ivom Bilićem, pročelnikom Upravnog odjela za prosvjetu SDŽ Tomislavom Đonlićem te pročelnikom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Splita Matom Omazićem.

"Ostvarujemo naša predizborna obećanja, pri čemu zahvaljujem svim gradskim vijećnicima koji su podržali ovu mjeru", poručio je gradonačelnik Šuta te nastavio:

"Osim besplatnih udžbenika imamo besplatni javni prijevoz za učenike i studente, kao i besplatan predškolski odgoj za djecu koja će od ove godine biti upisana. U budućnosti će i ostale skupine besplatno pohađati vrtić. To je politika koju želimo provoditi za dobrobit mladih obitelji, učenika i unaprjeđenje znanja. To je smjer u kojem vidimo budućnost našeg grada", naglasio je gradonačelnik.

Što se tiče provedbe mjere besplatnih udžbenika, gradonačelnik je pojasnio kako će svi roditelji ili skrbnici srednjoškolaca u gradu dobiti 200 eura na tekuće račune, uz obvezu potpisivanja privole da se udžbenici moraju vratiti. Formalnosti će se rješavati u srednjoj školi koju njihova djeca pohađaju. Roditelji koji su izdvojili više, vratit će udžbenike u vrijednosti od 200 eura.

Riječ je o 17.500 srednjoškolaca

"Inicijativi Grada Splita, da se osiguraju besplatni udžbenici, mi smo se rado pridružili i svi srednjoškolci iz cijele Splitsko-dalmatinske županije dobit će 200 eura. Korektno je da svi naši srednjoškolci dobiju ova sredstva", rekao je župan Boban. Kako se radilo o kratkom periodu od izbora do osiguranja sredstava i početka nastavne godine, ove će godine roditelji dobiti 200 eura, prema procjenama stručnih službi, dodao je župan.

Riječ je o 17.500 srednjoškolaca, od kojih 6.500 ima prebivalište u Splitu, a 11.000 u drugim gradovima i općinama županije.