Šuta donio odluku nakon katastrofalnog požara: Split Omišu šalje 80.000 eura

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta donio je zaključak kojim se Gradu Omišu donira 80.000 eura iz proračunske zalihe Proračuna Grada Splita za 2026. godinu za sanaciju posljedica velikog požara na području Omiša, obnovu oštećene infrastrukture te osiguranje osnovnih potrepština za stradale i evakuirane.

„U teškim trenucima moramo biti jedni uz druge. Omiš je naš susjedni grad i smatramo da je naša dužnost pomoći koliko možemo. Ova sredstva namijenjena su sanaciji posljedica požara, obnovi infrastrukture te osiguranju osnovnih potrepština za stradale i evakuirane“, poručio je gradonačelnik Šuta.

Nakon izbijanja požara na raspolaganje Omišu stavljena je oprema gradskih tvrtki. Čistoća te Parkovi i nasadi osigurali su kamione s grajferima i ekipe za sanaciju opožarenog područja.

Tijekom požara na Gripama je prihvaćeno više od 300 evakuiranih osoba, kojima je, po stjecanju uvjeta, autobusima Prometa osiguran povratak prema Omišu.

Grad Split ostaje na raspolaganju interventnim službama i svima pogođenima ovim požarom te još jednom izražava solidarnost s građanima Omiša.