Šuta: "Debeljak ne plaća koncesiju, vodu i ne isplaćuje plaće. Split treba novo lice"

Talijanski brod Moby Drea je oko 18:30 sati napustio brodogradilište Brodosplit, sukladno rješenju od 18. kolovoza, priopćili su večeras iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je za RTL Danas komentirao cijeli slučaj.

Što kažete na inicijativu Brodosplita da bi se ovakav brod ponovno vratio u Brodosplit?

Neutemeljene izjave. Svi znamo da što se tiče škvera i Brodosplita – oni nisu na međunarodnom popisu za recikliranje. To je i jedan od razloga zašto brod odlazi iz Splita. Mislim da takve izjave za javnost nisu dobre.

Kako je moguće da je brod uplovio u Split, u hrvatske teritorijalne vode? Ljudi su mjesec dana prosvjedovali, a i Vi osobno ste bili tamo.

Bio sam na prosvjedu i ti prosvjedi građana, mene osobno i svih onih koji su sudjelovali, dali su ploda. Ministar je sam izjavio da su krivotvorili dokumentaciju prilikom ulaska u vode Republike Hrvatske, što je naknadno utvrđeno u postupku. Drago mi je što brod odlazi i ovo je pobjeda građana.

Možemo li poslati poruku Splićanima da su po pitanju ovakvih problema mirni u budućnosti?

Dat ćemo sve od sebe da se ovakve stvari više ne događaju, da takve izjave i zastrašivanje javnosti ne budu dopušteni te da idemo u smjeru u kojem će ljudi biti opušteni, a zdravlje i okoliš na prvom mjestu.

Pokrenuli ste inicijativu oduzimanja koncesije u splitskom škveru zbog neplaćene koncesijske naknade. Rodilo se tu puno problema, čak neki "kosturi iz ormara" ispadaju?

Ovdje je riječ o čistom pogodovanju gospodina Puljka i gospodina Kuzmanića. Stopirali su provođenje ovrhe – u pitanju je milijun i 800 tisuća eura. Prethodna gradska vlast provodila je ovrhe i naplatila sva dugovanja koja su postojala.

Oni tvrde suprotno, kažu da nitko prije njih nije provodio ovrhu.

Činjenice su poznate i bit će poznate javnosti, sve ću pokazati sutra jer javnost ima pravo znati. Svakako se pokazalo da su imali određenu kombinatoriku, ali moja poruka cijelo vrijeme jest da se koncesija gospodinu Debeljaku s ovakvim načinom upravljanja treba oduzeti.

Minimum koji Grad Split treba dobiti je 200.000 kvadratnih metara na upravljanje. Svi znamo što je Brodosplit prije značio za Split. Smatramo da Grad Split treba novo lice, novi razvoj i mislim da je ovo prilika.

Prvenstveno, čovjek koji ne plaća ni komunalnu naknadu ni koncesiju, ne isplaćuje plaće, vidim da ne plaća ni vodu – niz je stvari koje su upitne. Uopće nije upitno može li se postići predstečajna nagodba jer očito nema likvidnosti, a elementi su za stečaj.

Bili ste u Zagrebu, razgovarali ste sa stranačkim kolegama o pitanju splitskog škvera. Koliko smo daleko od toga da škver dobije novo lice, odnosno da Brodosplit više ne bude u onakvom obimu kakav je sada?

Uvjeren sam i nadam se da će sve naše inicijative – a to će sigurno biti i jedan od zaključaka na Gradskom vijeću – biti uzete u obzir. Mi smo ovdje zbog građana. To sam najavljivao u kampanji i građani to sigurno od mene traže kao gradonačelnika.

Na tome ću inzistirati i uvjeren sam da će se to dogoditi u budućnosti. Građani su na prvom mjestu i treba se razvijati moderna brodogradnja – ona je nama potrebna – ali ovakav način jednostavno nije dozvoljen niti prihvatljiv.