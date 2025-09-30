Šušur na splitskoj rivi: Startao 10. jubilarni CRO Race!

Jutros je splitska Riva vrvjela životom – mnoštvo biciklista, ljubitelja adrenalina i sportskih entuzijasta okupilo se kako bi ispratili početak jubilarnog, 10. izdanja međunarodne biciklističke utrke CRO Race. Ovaj prestižni sportski događaj spaja Split i Zagreb kroz šest etapa, a završava 5. listopada u glavnom gradu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na svečanom predstavljanju timova i posada na centralnoj bini podršku su dali predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, te istaknuti predstavnici hrvatskog turizma, među njima i g. Vukšić i g. Vladović. Posebnu notu svečanosti dao je poznati tenor Pecotić, koji je hrvatsku himnu izveo u stilu slavnog Carrerasa.

Prva etapa vozi se kroz Splitsko-dalmatinsku županiju, i to trasom od Splita, preko Omiša i Trilja do Sinja. Na utrci sudjeluje oko 150 biciklista, uz podršku brojnih pratećih službi i osiguranja.

Zbog prolaska utrke, danas od 10:30 do 16:30 sati bit će uspostavljena privremena regulacija prometa na dijelovima javnih cesta, uz nazočnost djelatnika MUP-a i predstavnika organizatora