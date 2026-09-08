Šušur je zavladao Solinom: Za kilogram janjetine izdvojit ćete 45 eura, dok je kilogram odojka 35 eura

Šušur je zavladao Solinom koji danas slavi Dan grada i blagdan Male Gospe, pa se tako na Gospin otok i sam grad slila rijeka vjernika.

Sve je počelo još jučer svečanom sjednicom Grada Solina koja se održala u Javnoj ustanovi za kulturu "Zvonimir, a centralna svečanost održava se danas gdje vjernici od ranog jutra pristižu na svete mise i ispovijedi. Ogromni su redovi za ispovijedi, svećenici ispovijedaju još od sinoć, a glavnu misu s procesijom koja je započela u 10 sati predvodio je mons. Zdenko Križić nadbiskup splitsko-makarski.

Rođenje Blažene Djevice Marije u solinskom prasvetištu važan je događaj za sve vjernike splitskog područja, a pogotovo za Solinjane i Solinjanke, bilo da tradicionalno dolaze na misu, ispovijed, šetnju uz Jadro, druženje s obitelji ili po ukusan komad pečenog, događaj je koji se ne propušta jer za Malu Gospu, jednostavno, moraš biti u Solinu.

Ni nesnosna vrućina koja ni početkom rujna ne jenjava nije spriječila posjetitelje da pohrle u Solin, pa smo i mi napravili đir kroz grad te uživali u šarenilu mirisa i okusa.

Nakon svete mise većina je krenula prema štandovima na kojima se, tradicionalno, prodaje pečeni odojak i janjetina. Na desetine janjaca i odojaka vrti se na ražnju, a posjetitelji u redovima čekaju za svoj slasni komad mesa. Janjetina se prodaje za 45 eura za kilogram, dok ćete za kilogram odojka izdvojiti 35 eura.

-Ja vam volim doći na ovakve fešte, pojest pola kila pečenog, popit koju bevandu i zapivat s ekipom. To je jednostavno naša dalmatinska tradicija, nakon što odslušaš misu, kazao nam je vremešni Sinjanin te dodao kako cijene nisu visoke, a meso vrhunske kvalitete.

Ako pak niste ljubitelj pečenog, brk možete omastiti vrličkim uštipkom koji je 2 eura ili pak drniškim pršutom i kruhom ispod peke. A sve to možete zasladiti fritulama koje koštaju 4 eura.

Obišli smo štandove koji se nalaze duž glavne ulice, pa možemo reći kako je ponuda jako bogata. Osim raznog nakita, nude se kućne potrepštine, drveni namještaj, peke, tradicionalni alat, igračke, ukratko, za svakoga po nešto.

Svakog blaga danas u Solinu, pa ako već niste još imate priliku bacit đir gradom, otići na misu, družit se s prijateljima, te počastit nepce domaćim pečenjem.