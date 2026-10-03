SUSRET U ZAPREŠIĆU Mertojak bio nadomak boda, tehnički problemi poremetili završnicu

Pravu kuglačku dramu gledali smo u Zaprešiću, gdje je domaćin na kraju svladao Mertojak rezultatom 6:2, uz ukupnih 3827:3777 u čunjevima. Splitska momčad dugo je bila u igri za pozitivan rezultat, no završnica susreta donijela je tehničke probleme i prekid koji su poremetili ritam gostujućih igrača.

Mertojak sjajno otvorio susret

Mertojak je odlično ušao u utakmicu, uz snažnu podršku svojih navijača. U prvom bloku pobjede su ostvarili D. Prađeno i I. Totić, dok je N. Muše poražen. Splitska momčad nakon prvog bloka imala je čak 46 čunjeva prednosti, a rezultat je u tom trenutku bio 4:1 u korist Mertojaka. Za pobjedu u drugom bloku Mertojaku je bila potrebna još jedna pojedinačna pobjeda uz očuvanje prednosti u ukupnom broju srušenih čunjeva.

Sve je bilo otvoreno pred posljednjih 90 kugli

Drama je dosegnula vrhunac pred posljednji set, kada je svakom od trojice igrača ostalo još po 30 kugli. Zaprešić je tada imao samo sedam čunjeva prednosti. Mertojaku je veća razlika u završnici mogla donijeti ukupnih 4:4, dok bi pobjeda B. Vlakevskog u setu protiv L. Bolanče dodatno otvorila mogućnost da bodovi odu u Split.

U tom trenutku, prema informacijama iz Mertojaka, došlo je do neočekivanih tehničkih problema na kuglani. Susret je bio prekinut čak 12 minuta, nakon čega su se igrači morali ponovno zagrijavati. Nakon nastavka pojavili su se novi problemi. B. Vlakevskom se, kako navode iz splitskog kluba, više puta uključivao alarm zbog navodnog prijestupa kojeg nije bilo, što mu je remetilo ritam i unosilo dodatnu nervozu. Iz Mertojaka ističu kako uvjeti za igru u tom dijelu utakmice nisu bili na potrebnoj razini, ali istodobno priznaju kako je Zaprešić na kraju zasluženo stigao do pobjede.

Zaprešić iskoristio završnicu

Nakon prekida Mertojak više nije uspio zadržati igru iz prvog dijela susreta. Sva tri njegova igrača u drugom bloku, B. Vlakevski, D. Dimitrovski i L. Požega, na kraju su izgubila svoje dvoboje. Zaprešić je tako utakmicu zaključio pobjedom 6:2, uz 50 čunjeva prednosti - 3827:3777. U Mertojaku ipak vjeruju kako će forma momčadi rasti kako prvenstvo bude odmicalo te da će u drugom dijelu sezone imati priliku uzvratiti Zaprešiću.

Pojedinačni rezultati Zaprešić - Mertojak M. Mance - D. Prađeno 0:1 (659:665) B. Manev - N. Muše 1:0 (649:623) M. Mrle / L. Jakovina - I. Totić 0:1 (588:654) L. Bolanča - B. Vlakevski 1:0 (673:652) A. Blaž - D. Dimitrovski 1:0 (637:599) M. Lepej - L. Požega 1:0 (621:584)