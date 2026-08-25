Susret milijardera na Mljetu: Jeff Bezos posjetio osnivača WhatsAppa na jahti vrijednoj 200 milijuna eura

Mljet je ovih dana domaćin susreta dvojice najvećih tehnoloških milijardera svijeta, Jana Kouma i Jeffa Bezosa. Sastali su se na Koumovoj jahti vrijednoj gotovo 200 milijuna dolara.

Jan Koum, suosnivač WhatsAppa čije se bogatstvo procjenjuje na 17 milijardi dolara, usidrio je svoju superjahtu Moonrise kod Mljeta, a već isti dan stigao je i Jeff Bezos, vlasnik Amazona, u društvu američkog medijskog mogula Barryja Dillera.

Luksuz na Jadranu

Koum je na Moonrise stigao helikopterom u ponedjeljak, a Bezos ga je posjetio u kasnim popodnevnim satima. Trojica milijardera, Koum, Bezos i Diller, tako su se našla na istom plovilu usred Jadrana, piše tportal.

Koum nije stranac na hrvatskoj obali, odmarao je u Lijepoj našoj i ranije. Njegova superjahta Moonrise snimljena je između otoka Lopuda i Šipana još 2021. te 2024. godine, a zabilježeno je da je jedne prilike na ljetovanje u Hrvatsku stigao čak s tri plovila, uz Moonrise pratile su ga i 74 metra duga jahta Mogambo te 55 metara duga Power Play koja mu je služila kao helidrom.

Ni Jeff Bezos nije nepoznanica na ovim prostorima. Vlasnik Amazona redovito ljetuje na Mediteranu na svojoj superjahti Koru, gdje je krstario Jadranom u ljeto 2023. i 2025. godine, uz zabilježene boravke na Hvaru, Mljetu, Korčuli, te posjet šibenskom arhipelagu.

Moonrise: 200 milijuna eura luksuza

Jahta Moonrise nije tek obično plovilo. Riječ je o stometarskoj superjahti nizozemske brodogradilišne tvrtke Feadship, izgrađenoj 2020. godine. Sofisticirani vanjski dizajn potpisuje De Voogt, dok je interijer djelo francuskog dizajnera Remija Tessiera. Na brodu može boraviti 16 gostiju uz 32 člana posade, a cijena jahte iznosi gotovo 200 milijuna eura.