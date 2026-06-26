Generacija iz Splita okupila se nakon pola stoljeća! 24 maturanta i profesorica prisjetili se školskih dana i profesora

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Maturanti 4.a razreda Tehničkog školskog centra Split – elektro odjel (slabe struje), generacija 1972.–1976., 25. lipnja proslavili su 50. obljetnicu mature.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Ovo posebno okupljanje proteklo je u ugodnoj i emotivnoj atmosferi, uz brojna prisjećanja na školske dane, anegdote iz klupa te zajedničke uspomene koje i nakon pola stoljeća i dalje povezuju bivše učenike.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Na druženju se okupilo 24 maturanata, a posebnu toplinu susretu dala je i njihova profesorica predmeta Osnove elektrotehnike Ivanka Jeftimijades, koja je svojim dolaskom uveličala proslavu i podsjetila na školske početke jedne generacije.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.