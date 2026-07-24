Šušnjar u Splitu uručio stipendije budućim obrtnicima: Svakom učeniku po 2.400 eura

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar boravio je danas u Splitu, gdje je u Tehnološkom parku na Dračevcu svečano uručio ugovore o stipendiranju učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Događaju su, uz brojne uzvanike, prisustvovali i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić.

Pravo na stipendiju na području Splitsko-dalmatinske županije ove je godine ostvarilo 42 učenika, a pojedinačni iznos potpore iznosi 2.400 eura.

"U Hrvatskoj nema bojazni za budućnost obrtništva"

Ministarstvo gospodarstva projektom stipendiranja nastoji potaknuti mlade na upisivanje strukovnih zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada te istodobno ojačati hrvatsko obrtništvo i gospodarstvo.

Ministar Ante Šušnjar istaknuo je kako se stipendije za deficitarna obrtnička zanimanja ovih dana dodjeljuju diljem Hrvatske. "Imali smo iznimno lijepu prigodu okupiti učenike koji se školuju za obrtnička zanimanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Moj je zaključak da u Hrvatskoj nema bojazni za budućnost obrtništva jer se za ova zanimanja prijavljuje sve više djece", kazao je Šušnjar.

Dodao je kako se posljednjih godina bilježi znatno veći broj upisa nego ranije, pri čemu učenici mogu birati između širokog spektra zanimanja. "Ovo nam je iznimno važno zbog cijelog obrtničkog ekosustava. Obrtništvo snažno doprinosi razvoju gospodarstva. Ova stipendija mali je, ali prvi važan korak za sve ove mlade ljude, kao i za daljnji razvoj gospodarstva Republike Hrvatske", poručio je ministar.

Biošić: "Potražnja za obrtnicima sve je veća"

Predsjednik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije Hrvoje Biošić naglasio je kako potražnja za kvalitetnim obrtnicima neprestano raste.

"Raduju me ministrove riječi. Sada imamo pravi dijalog i znamo da se donose kvalitetne odluke. Iznimno nas veseli što se donose konkretne mjere na zadovoljstvo obrtnika", kazao je Biošić. Dodjela ugovora dio je posjeta ministra Šušnjara Splitsko-dalmatinskoj županiji, tijekom kojega je posjetio i tvrtku DRACO d.o.o.