Šušnjar se našalio na račun Orbána i Vučića: "Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore"

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar oglasio se na društvenoj mreži X, gdje je u ironičnom tonu komentirao političke poraze mađarskog premijera Viktora Orbána i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, povezujući ih sa svojim ranijim raspravama na toj društvenoj mreži.
Šušnjar pritom nije skrivao zadovoljstvo političkim raspletima u susjednim državama, a svoj je komentar začinio dozom humora.
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- Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore. Sad odoše Vučić i Brnabić - napisao je hrvatski ministar.
U nastavku je, aludirajući na vlastitu pravničku struku, duhovito dodao:
- Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac. Što vam još mogu obećati?.
Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore.
Sad odoše Vučić i Brnabić.
Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac.
Što vam još mogu obećati? https://t.co/HYo3Z8nwcF
— Ante Šušnjar (@susnjar_a) October 25, 2026