Šušnjar se našalio na račun Orbána i Vučića: "Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore"

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar oglasio se na društvenoj mreži X, gdje je u ironičnom tonu komentirao političke poraze mađarskog premijera Viktora Orbána i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, povezujući ih sa svojim ranijim raspravama na toj društvenoj mreži.

Šušnjar pritom nije skrivao zadovoljstvo političkim raspletima u susjednim državama, a svoj je komentar začinio dozom humora.

- Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore. Sad odoše Vučić i Brnabić - napisao je hrvatski ministar.

U nastavku je, aludirajući na vlastitu pravničku struku, duhovito dodao:

- Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac. Što vam još mogu obećati?.

Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore. Sad odoše Vučić i Brnabić. Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac. Što vam još mogu obećati? https://t.co/HYo3Z8nwcF — Ante Šušnjar (@susnjar_a) October 25, 2026



