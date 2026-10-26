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Šušnjar se našalio na račun Orbána i Vučića: "Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore"

"Sad odoše Vučić i Brnabić", napisao je

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar oglasio se na društvenoj mreži X, gdje je u ironičnom tonu komentirao političke poraze mađarskog premijera Viktora Orbána i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, povezujući ih sa svojim ranijim raspravama na toj društvenoj mreži.

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Šušnjar pritom nije skrivao zadovoljstvo političkim raspletima u susjednim državama, a svoj je komentar začinio dozom humora.

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- Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore. Sad odoše Vučić i Brnabić - napisao je hrvatski ministar.

U nastavku je, aludirajući na vlastitu pravničku struku, duhovito dodao:

- Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac. Što vam još mogu obećati?.


 

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