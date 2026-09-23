Šušnjar otkrio što vozače na bezinskim crpkama čeka već idući tjedan

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u Dnevniku HTV-a da današnji trendovi na burzi pokazuju pad cijene dizela te da bi, nastavi li se takav trend, gorivo sljedeći tjedan moglo pojeftiniti.

Podsjetimo, od sutra vozače čekaju nove, više cijene goriva. Dizel poskupljuje 6 centi, na 1,91 euro, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Eurosuper će biti skuplji jedan cent i njegova će cijena biti 1,74 eura. Plavi dizel poskupljuje najviše, 10 centi, i stajat će 1,50 eura po litri. Te će cijene vrijediti idućih sedam dana.

Govoreći o rekordno visokim cijenama dizelskog goriva, ministar je istaknuo da se na burzama bilježe povijesno visoke cijene, ali i da najnoviji podaci daju razloga za očekivanje mogućeg pojeftinjenja.

- Na burzama su povijesno visoke cijene dizelskog goriva. Ali evo nešto i dobrih vijesti: današnji trendovi na burzi pokazuju da je cijena pala oko 50 dolara po toni, tako da, ako se nastavi taj trend ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate, rekao je Ante Šušnjar.

Mogućnost smanjivanja trošarina, plivajući PDV

Na pitanje zašto Vlada razmatra dnevno formiranje cijena goriva, objasnio je da bi se time ublažili nagli skokovi cijena i smanjili šokovi za građane i gospodarstvo.

- Da bismo smanjili, da bismo izravnali ove vrhunce koji se događaju, kako bismo imali manje šokove. Vidjeli ste prije, kad smo određivali cijenu svaka dva tjedna, pa bi se nakupilo tih porasta na burzi. Sad je taj raspon sve kraći. On je sve kraći i upravo zbog pritiska na gospodarstvo i na građane bismo to možda uveli, objasnio je ministar.

Šušnjar je naglasio da se model dnevnog određivanja cijena još razrađuje te da bi se eventualno uveo u suradnji s opskrbljivačima i strukom.

- Razrađujemo još taj model, ali evo, to je isto jedna od opcija: da napravimo jedan kvalitetan model zajedno s opskrbljivačima, zajedno sa strukom, pa da eventualno, ako se nastave trendovi rasta, imamo i to kao alat. Imamo još mogućnost smanjivanja trošarina, imamo mogućnost plivajućeg PDV-a, izjavio je u Dnevniku HTV-a.

Sigurna opskrba prioritet

Na pitanje postoji li granica cijene dizela koju bi Vlada nastojala braniti, primjerice dva eura po litri, ministar je odgovorio da je sigurnost opskrbe prvi prioritet. Istaknuo je da sigurnost opskrbe nije ugrožena, ali je upozorio i na moguće posljedice prevelike razlike između cijena goriva u Hrvatskoj i susjednim državama.

- Sigurnost opskrbe nije ugrožena. Međutim, ako bismo bili bitno jeftiniji, na taj bi način sami naši građani subvencionirali taj priljev stranih potrošača derivata na našim pumpama, objasnio je.

Rafinerija Rijeka - dizel za tržište RH i BiH

Govoreći o ulozi novog postrojenja u Rafineriji Rijeka, Šušnjar je istaknuo da ono znatno pridonosi sigurnosti opskrbe jer omogućuje povećanje proizvodnje dizelskog goriva i pokrivanje 100 posto potreba hrvatskog tržišta. Podsjetio je i na važnost riječke rafinerije za opskrbu susjedne Bosne i Hercegovine.

- Nemojmo zanemariti da se veći dio bosanskohercegovačkog tržišta opskrbljuje upravo derivatima iz Rafinerije u Rijeci. Tako da pružamo sigurnost opskrbe široj regiji, a zasad je ona stabilna, istaknuo je.

- Nafta dolazi i za predstojeće razdoblje, pa mogu skoro reći i pola godine ispred nas, sigurni smo da neće biti nikakvih poremećaja što se tiče sigurnosti opskrbe. Ali i prilikom određivanja cijene to je vrlo bitna komponenta o kojoj trebamo voditi računa, naglasio je.

Istaknuo da će Vlada pri donošenju odluka o cijenama goriva voditi računa o građanima i gospodarstvu.