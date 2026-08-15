Šušnjar nakon požara kod Omiša: "Domovina se najviše voli djelima, njezino najveće bogatstvo su ljudi"

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar osvrnuo se na katastrofalni požar koji je pogodio omiško područje, posebno zahvalivši brojnim službama, volonterima i građanima koji su proteklih dana pomagali unesrećenima.

U svojoj objavi prisjetio se riječi liječnika KBC-a Split Josipa Banovića, koji je nakon 25 godina rada u bolnici istaknuo kako nije svjedočio tako organiziranom odgovoru službi.

„Ta mi je rečenica ostala u glavi jer dobro opisuje ono što smo ovih dana gledali u Omišu“, napisao je Šušnjar.

Posebno zahvalio djelatnicima HEP-a

Kao resorni ministar posebno je istaknuo djelatnike HEP-a iz Omiša i Elektrodalmacije koji rade na popravljanju teško oštećene elektroenergetske mreže i ponovnoj uspostavi opskrbe strujom.

Naglasio je da su ekipe i na blagdan Velike Gospe, umjesto s obiteljima, nastavile raditi na opožarenom i teško dostupnom terenu.

„Penju se po opožarenom i teško pristupačnom terenu, mijenjaju uništene stupove, popravljaju vodove i rade da se struja što prije vrati u svaku kuću“, naveo je.

Šušnjar je poručio kako njihov posao često prolazi nezapaženo sve dok ne dođe do prekida opskrbe te im zahvalio u svoje ime, kao i u ime Ministarstva gospodarstva i Vlade.

Torcida ponudila pomoć HEP-u, Boysi poslali poruku s Maksimira

Ministar se osvrnuo i na poteze navijačkih skupina nakon katastrofe. Istaknuo je kako su pripadnici Torcide organizirano došli ponuditi pomoć ekipama HEP-a, pa čak i pitali treba li im pomoći u nošenju stupova.

Spomenuo je i poruku Bad Blue Boysa, koji su tijekom utakmice na Maksimiru razvili transparent: „Dinamov sjever uz hrvatski jug.“

Šušnjar smatra da upravo takvi prizori pokazuju kako sportsko rivalstvo u trenucima nesreće treba ostati po strani.

„Neka rivalstvo ostane tamo gdje mu je mjesto, na tribinama. Kada gore kuće, kada ljudi ostaju bez svega i kada nekome treba ruka, puno je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele“, poručio je.

Na kraju je zahvalio vatrogascima, liječnicima, policajcima, djelatnicima HEP-a, navijačima, volonterima i susjedima koji su priskočili u pomoć.

„Hrvatska jest lijepa zemlja. Ali njezino najveće bogatstvo stvarno jesu ljudi. Domovina se najviše voli djelima. Hvala vam i neka vas na današnji blagdan čuva Gospa“, zaključio je Šušnjar.