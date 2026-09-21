SUSJEDSKI SUKOB ESKALIRAO U SOLINU Potukla se dvojica muškaraca, stradala i 24-godišnjakinja

SAusjedske nesuglasice u Solinu u nedjelju navečer prerasle su u fizički sukob dvojice muškaraca, a sve je završilo s troje ozlijeđenih. Jedan muškarac zadobio je teške ozljede kralješka i ruke.

Kako je izvijestila policija, incident se dogodio u nedjelju, 20. rujna, u večernjim satima. Zbog ranije narušenih susjedskih odnosa najprije je došlo do verbalnog sukoba između 40-godišnjaka i 52-godišnjaka, nakon čega je uslijedio i fizički obračun.

U sukobu je 40-godišnjak lakše ozlijeđen, a policija je utvrdila da je imao 1,62 promila alkohola u krvi.

Teže je prošao 52-godišnjak, kojem su nakon liječničkog pregleda utvrđene teške ozljede kralješka i ruke.

Sukob je pokušala zaustaviti 24-godišnjakinja, koja je pritom također ozlijeđena. Zadobila je lakše, površinske ozljede.

Obojica muškaraca nalaze se pod policijskim nadzorom, a tijekom dana nad njima će biti provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje na prekršaje protiv javnog reda i mira.

Policija će 40-godišnjaka dodatno kriminalistički istražiti zbog sumnje da je 52-godišnjaku nanio tešku tjelesnu ozljedu.