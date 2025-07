Susjedima smo hit destinacija: Obožavaju dvije stvari na našoj obali

Online istraživanje slovenskog Instituta za istraživanje tržišta i medija Mediana, provedeno prije nekoliko dana, pokazalo je da 71 posto ispitanika planira ići na odmor ili ljetovanje, od čega je gotovo petina već uplatila za svoj odmor, četvrtina se još premišlja kamo će, a više od polovice nema nikakve dvojbe – njihovo ljetno odredište bit će Hrvatska. U tom slučaju ne konkurira čak ni Slovenija, koja je po popularnosti na drugom mjestu, a ove je godine bira tek svaki deset slovenski građanin.

Među popularnijim stranim destinacijama tradicionalno se ističu Grčka i Italija, dok se nešto više od desetine anketiranih Slovenaca izjasnilo da putuje "nekamo drugamo", što upućuje na raznolikost interesa i moguće egzotičnije izbore, prenosi Večernji list.

"Rezultati istraživanja potvrđuju dugogodišnju privrženost slovenskih gostiju Hrvatskoj. Slovenija je jedno od naših najvažnijih emitivnih tržišta, stoga ćemo i dalje aktivno raditi na prilagodbi ponude i promocije njihovim interesima, od obiteljskog i kamping-turizma, do aktivnog odmora i eno-gastronomije", poručuje Bruno Bonifačić, direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji. Podsjetio je i kako Slovenci u Hrvatsku ne putuju samo u ljetnim mjesecima već tijekom cijele godine.

Dosad ih je na odmoru u Hrvatskoj bilo gotovo 900.000, što je dva posto više nego prošle godine. Slovenski su gosti od početka godine kod nas ostvarili 4,3 milijuna noćenja, što je pak tri posto više nego lani. Prošle je godine tijekom svih dvanaest mjeseci Hrvatska ugostila oko 1,7 milijuna slovenskih turista, koji su ostvarili gotovo 11 milijuna noćenja, a brojke su i tada bile bolje nego godinu prije, i to, također za dva do tri posto. Inače, u ovoj godini trećina anketiranih Slovenaca planira odmor od četiri do sedam noćenja, petina do deset noćenja, a duže od toga četvrtina ispitanika. Većina, točnije 38 posto, bira privatni smještaj, hoteli su odabir 24 posto ispitanika, a kampovi 15 posto.