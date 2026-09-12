Susjedi više nisu mogli trpjeti buku pa pozvali policiju: Kad su ušli u stan, imali su što vidjeti

Da nisu radili buku u stanu stambene zgrade u Novom Zagrebu, susjedi im ne bi na vrata poslali policiju. Ovako ih je pretjerano bučanje i nepoštivanje kućnog reda koštalo privođenja i ozbiljne kaznene prijave zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Naime, tijekom utorka zagrebačka policija je pretražila stan kojim se koriste 37-godišnjak i 33-godišnjakinja i u kojem su neprijavljeno boravili i koji im je služio kao punkt za preprodaju nabavljene droge, piše Jutarnji.

Kroz istraživanje policija je otkrila da su se ogriješili o članak 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga jer su kroz dulji vremenski period nabavljali neutvrđenu količinu konoplje i smole konoplje.

A policija je paru banula na vrata u utorak u večernjim satima kada su reagirali susjedi obzirom na nepodnošljivu buku i galamu koja je dopirala iz njihova stana.

- Dolaskom u stan u kojem neprijavljeno borave osumnjičeni 37-godišnjak i 33-godišnjakinja, policijski službenici zatekli su njih dvoje te su u stanu uočili staklenu teglu u kojoj se nalazila veća količina biljne materije zelene boje karakterističnog izgleda i mirisa za konoplju tipa droga - kažu iz zagrebačke policije dodajući da je to bilo dovoljno da se ishodi sudski nalog za potrebe pretrage.

Na kraju su paru, koji je planirao zaraditi na tisuće eura preprodajom droge, oduzeli uz potvrdu o oduzimanju četiri staklene tegle ispunjene s 255 grama konoplje, jednu vrećicu ispunjenu sa 46,6 grama konoplje, jedan ručno napravljen joint, 442,9 grama hašiša pakiranog u pet plastičnih omota te pet paketa pakiranja ulja za električne cigarete s punjenjem od THC-a.

Rezime istraživanja je kaznena prijava uz koju su predani pritvorskom nadzorniku gdje su i prenoćili, a hoće li za njih tužiteljstvo zatražiti određivanje istražnog zatvora, doznat će se danas tijekom dana.