Susjed s Neslanovca izgubio stpljenje: Smislio je način kako stati na kraj jednom problemu

Kad lijepa riječ očito nije bila dovoljna, u pomoć je priskočila kreativnost. Na jednom stupu u splitskom kvartu Neslanovac osvanula je poruka koja je nasmijala prolaznike, ali i poslala jasnu poruku svima koji su zaboravili gdje se obavljaju "hitne potrebe".

Vlasnik je na duhovit način odlučio zaštititi svoj ulaz i podsjetiti nepoznatog gosta: kućna vrata nisu javni WC.

"Ako vaš pas mokri na moj stup, uzvraćam istom mjerom. Ja mokrim na vaša kućna vrata", stoji na plakatu.

Hoće li poruka uroditi plodom ili će trebati uvesti još strože "mjere zaštite fasade", ostaje za vidjet...