Suša ispraznila šume, gljiva gotovo da nema: Stručnjak otkriva je li sezona izgubljena

Zbog suše, osobito na istoku zemlje, gljiva u šumama praktički nema. Neki se pitaju hoćemo li ove godine uopće moći brati gljive. Što kaže stručnjak?

U ovo doba godine na društvenim smo mrežama obično često mogli vidjeti mnoštvo fotografija punih košara ili barem prekrasnih primjeraka gljiva. Ove godine takvih fotografija gotovo da i nema.

Razlog je, naravno, suša koja je snažno pogodila i šume – ne samo stabla nego i životinje te ostalo bilje u njima.

Budući da još uvijek ništa ne upućuje na dolazak obilnijih oborina, neki se čak pitaju je li ovogodišnja gljivarska sezona izgubljena.

Da ipak nije tako, za N1 je rekao predsjednik gljivarskog društva Lisička iz Maribora Slavko Šerod.

"Gljive su organizmi stari 500 milijuna godina i u tom su razdoblju sigurno doživjele već mnogo sušnih godina te su im se prilagodile", rekao je.

"Na istoku gljiva praktički nema"

Objasnio je da su gljive zbog suše trenutačno u takozvanom dormantnom ("uspavanom") stanju, u kojem čekaju da se temperature snize, vlaga poveća, odnosno da općenito nastupe povoljniji uvjeti za razvoj plodišta, dijela gljive koji beremo.

"Početkom godine izgledalo je da će sezona biti prilično dobra", rekao je. "Prije svega zbog snijega tijekom zime koji je navlažio tlo, ali ljetna suša učinila je svoje."

Može li sezona gljiva potpuno izostati?

Zanimalo nas je je li se ikada dogodilo da sezona gljiva potpuno izostane.

"Da bi se tako nešto dogodilo, moralo bi doći do nečega katastrofalnog, primjerice velikih požara koji bi uništili i micelij u tlu", odgovorio je Šerod.

Suše, pa čak ni one poput ovogodišnje, to ne uzrokuju.

Hoće li, dakle, gljiva biti i ove godine?

"Sigurno", rekao je Šerod, koji procjenjuje da ovogodišnja sezona zbog dugotrajne suše najvjerojatnije neće biti iznimna, nego prosječna.Naravno, sve ovisi o vremenu, ali povoljni uvjeti obično se pojave u rujnu ili listopadu", objasnio je.