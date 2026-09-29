Šurjak pred pakao u Sevilli: "Španjolska te natjera da se povučeš, ali Hrvatska može nešto izvući"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 sati u Sevilli igra protiv Španjolske u drugom kolu Lige nacija. Nakon teško izborene pobjede 2:1 protiv Češke u Pragu, Vatrene čeka potpuno drukčiji izazov – dvoboj s aktualnim svjetskim prvacima koji su u prvom kolu na Wembleyju svladali Englesku 3:2. Uoči velikog okršaja za komentar smo se obratili legendi Hajduka i bivšem igraču Real Zaragoze Ivici Šurjaku, koji vjeruje da Hrvatska, unatoč snazi domaćina, u Sevilli može do povoljnog rezultata.

"Neriješeno bi za nas bilo izuzetno povoljno"

U Sevilli se sprema pravi nogometni praznik. Španjolcima je ovo prva utakmica pred domaćim navijačima nakon osvajanja naslova svjetskog prvaka, stadion je rasprodan, a domaća javnost očekuje novu veliku predstavu "Furije". Šurjak upozorava da je riječ o momčadi koja svojim stilom protivnika vrlo brzo može natjerati na defenzivu. "Mislim da će biti dobra utakmica. Španjolska je prvak svijeta i jasno je da ih treba respektirati. Igraju dobar nogomet, čuvaju loptu i teško im ju je oduzeti. Jako su opasni u napadu i imaju fantastične igrače", rekao je Šurjak.

Osvrnuo se i na početak mandata izbornika Slavena Bilića. "Slaven forsiranjem malo više napadačke igre traži naš dobar otpor. Utakmica u Pragu bila nam je prva pod njegovim vodstvom u ovom sastavu i vidljivo je da je momčad još u fazi uigravanja. Nismo odigrali fenomenalno, ali smo rutinski pobijedili. Večeras je u Sevilli neka sasvim druga priča."

"Volim napadačku igru, ali protiv Španjolske se moraš povući"

Na pitanje treba li Hrvatska protiv svjetskih prvaka zgusnuti sredinu terena i čekati svoju priliku, Šurjak odgovara da Španjolci sami svojim pritiskom često diktiraju takav razvoj utakmice. "Ja sam uvijek za napadačku igru, volim da se ne branimo, ali jednostavno te protivnik poput Španjolske natjera na to da se moraš povući. Ambijent će biti fantastičan – prva utakmica Španjolaca doma nakon Mundijala, bit će fešta, ali bit će i naših navijača. Što bude, bit će, ali vjerujem da bismo mogli nešto izvući. Smatram da je neriješen rezultat izuzetno povoljan za nas."

Jednu od najvećih hrvatskih prednosti Šurjak vidi u iskustvu igrača koji su zajedno prošli najveće svjetske utakmice. "Imamo reprezentaciju koja je odigrala puno velikih utakmica zajedno i uigranu momčad. Iskustvo igrača poput Luke Modrića, Mateja Kovačića i Ivana Perišića još uvijek drži visok ritam igre i izuzetno će puno pomoći mlađim igračima da uz njih naprave dobar rezultat."

Kada je riječ o obrambenoj liniji u sastavu Vušković, Gvardiol, Perišić i Stanišić, Šurjak ne bi previše eksperimentirao. "Mislim da je to najbolja postava. Ako Slaven ima nešto specifično u glavi za Španjolce, možda nešto i promijeni, ali ja ovo ne bih dirao. To je kostur naše momčadi."

"Španjolska je puno napredovala"

Šurjak je dio igračke karijere proveo upravo u Španjolskoj, noseći dres Zaragoze, pa je usporedio današnju reprezentaciju s momčadima iz svojeg vremena. "Nogomet u Španjolskoj je puno napredovao. Uvijek gaje isti stil – posjed i milijun dodavanja – ali danas u reprezentaciji imaju znatno kvalitetnije pojedince nego prije."

Dotaknuo se i nogometa u regiji te problema talijanske reprezentacije. "BiH je dobro vođena momčad. Otišli su na Svjetsko prvenstvo, izbacili Italiju i odigrali tamo jako dobro. Zaslužuju puni respekt. S druge strane, šteta je što Italije nema na tri uzastopna svjetska prvenstva – to je prava tragedija za nogomet."

Prema njegovu mišljenju, velik broj stranaca u talijanskim klubovima ostavio je posljedice i na reprezentaciju.

"Dok sam igrao u Italiji, mogla su igrati samo dva stranca po klubu. Danas klubovi imaju 28 stranaca od 30 igrača i jasno je da se to negativno odražava na domet njihove reprezentacije."

Šurjak jasan oko Livaje: "Mora igrati svaku utakmicu"

Bivši kapetan Hajduka osvrnuo se i na izjave Roberta Prosinečkog o Marku Livaji, kojeg je bivši hrvatski reprezentativac nazvao simbolom Splita i Dalmacije. Šurjak oko Livajine uloge nema dvojbi. "Moj stav je jasan – Livaja mora igrati svaku utakmicu u Hajduku. Ne može ulaziti s klupe jer to svojim igrama posljednjih godina nije zaslužio. Ima moju punu podršku i ne volim kad Hajduk igra bez njega u sastavu."

"Dinamo se da pobijediti"

Pred Hajdukom je izuzetno zahtjevan raspored, a Bijele očekuju prvenstveni derbiji i europski izazovi. "Čeka nas puno teških utakmica. Europska natjecanja se vraćaju u Split – Ajax je izuzetno jak protivnik, ali u derbiju s Dinamom vidim pravu priliku. Uz motiv i pun stadion, Dinamo se da pobijediti jer ne 'lete' u posljednje vrijeme."

Što se Europe tiče, Šurjak poziva na mir i utakmicu po utakmicu. "Idemo vidjeti utakmicu po utakmicu. Ako prođemo dalje, super. Ako ne, ne treba raditi tragediju nego ići dalje", zaključio je Ivica Šurjak.