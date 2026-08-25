Supružnici u Zadru započeli štrajk glađu zbog susjedova psa: "Samo želimo mirno spavati"

Supružnici Ivo i Zorka Marić jutros su započeli štrajk glađu ispred zadarske gradske uprave jer, kako tvrde, već tri godine ne mogu spavati zbog laveža susjedova psa Tora, piše HRT. Komunalni redari tijekom više nadzora nisu utvrdili nepravilnosti, a Grad sad nudi posredovanje između susjeda.

"Mi samo želimo da možemo spavati, ništa drugo. Pas nam ne smeta, samo želimo mir", poručila je Zorka Marić.

Bračni par predlaže da se boks, u kojem njemački ovčar boravi veći dio dana, premjesti iza susjedove kuće jer smatraju da bi se lavež ondje slabije čuo.

"Imali smo dogovor da će se pas skloniti i da više neće lajati. Međutim, drže ga zatvorenog u boksu i garaži do pet ili šest sati poslijepodne, a onda ga navečer puste. Pas laje do devet, deset, a nekad i do 11 ili 12 sati navečer, kada ga uvedu u kuću", rekao je Ivo Marić.

Kaže da se od njihova dolaska pred gradsku upravu u srpnju ništa bitno nije promijenilo. Zorka je najavila da će ondje ostati dok njihov problem ne bude riješen, pa makar pred zgradom morali i spavati.

Redari nisu utvrdili nepravilnosti

Jedna djelatnica obližnjeg doma za starije rekla je da pas ne laje neprestano.

"Nije istina da stalno laje. Zalaje kao i svaki drugi pas, na mačku ili drugog psa koji prođe", izjavila je Antonija.

Drugi susjedi također se nisu žalili na lavež. Zorka Marić smatra da je razlog tome to što ne žele narušavati odnose s vlasnicima psa.

Komunalni redari više su puta izlazili na teren, ali nisu utvrdili nepravilnosti.

"Komunalno redarstvo postupalo je u skladu sa svojim ovlastima. Svaki put kad smo izašli na teren, situacija je bila uredna", rekao je Hrvoje Marić, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Zadra.

Prema navodima Marića i Grada, zbog jednog nedavnog sukoba među susjedima postupala je i policija. Odnosi između dviju obitelji već su dulje vrijeme narušeni.

Iz Grada su sada ponudili pomoć u organiziranju razgovora između susjeda.

"U ovoj situaciji mislim da treba poraditi na osnovnim međuljudskim odnosima. Ako bude potrebno, Grad Zadar predložit će sastanak na kojem bi se razgovaralo i pokušalo pronaći rješenje prihvatljivo za obje strane", poručio je pročelnik Marić.

Što se dogodilo nakon prvog dolaska pred Grad

Marići su štrajk glađu najavili i početkom srpnja. Tada su došli pred gradsku upravu, ali ga nisu započeli jer su ih gradski dužnosnici pozvali na sastanak.

Nakon razgovora odgodili su prosvjed. Marići su tada rekli da im je obećano rješavanje problema u roku od tjedan dana, dok je Grad najavio češće obilaske komunalnih redara, uključujući one u večernjim satima.

Redari su 17. srpnja u 22:20 došli po prijavi zbog laveža, ali pas u trenutku nadzora nije lajao. Drugi nadzor obavljen je 22. srpnja u 21:30, kada pas nije zatečen u dvorištu.

Iz Grada navode da je vlasnik psa životinju premjestio u kuću kako lavež ne bi smetao susjedima. Marići tvrde da to nije trajno riješilo problem te da psa poslijepodne i navečer ponovno puštaju u boks.

Zadarska odluka o držanju kućnih ljubimaca propisuje da vlasnik mora poduzeti odgovarajuće mjere ako pas učestalim i dugotrajnim lajanjem remeti mir građana. Međutim, redari tijekom svojih dolazaka nisu zatekli takvo ponašanje.

Vlasnik psa odbacuje njihove tvrdnje

Vlasnik Tora ranije je odbacio tvrdnje Marića. Rekao je da se drugi susjedi ne žale na psa te da Tor povremeno zalaje na mačku, drugog psa ili motocikl.

Tijekom ranijih nadzora redari su utvrdili da je pas uredno čipiran i cijepljen te su ga opisali kao mirnog i druželjubivog. Iz Grada su poručili da zatečeno stanje nije zahtijevalo postupanje zbog načina držanja psa.

Marići se pozivaju na dob, zdravlje i ratni put

Marići su u ranijem istupu za RTL rekli da im je zbog njihove dobi i zdravstvenog stanja nedostatak sna posebno težak.

Ivo ima 80, a Zorka 77 godina te se oboje liječe od onkoloških bolesti. Ivo je rekao da je 90-postotni invalid drugog stupnja i da ima proteze u obje noge.

Zorka je u ranijem razgovoru za Slobodnu Dalmaciju ispričala da su se nakon 20 godina provedenih u inozemstvu, početkom rata, vratili u Hrvatsku. Ona je bila pripadnica 112. brigade, dok je Ivo bio na Velebitu.

Izrazila je i razočaranje gradonačelnikom Šimom Erlićem. Rekla je da su se obradovali kada je bivši ministar postao gradonačelnik jer su vjerovali da će im pomoći.

"Imala sam vremena ići kilometar da bih za njega glasala, a on mene u godinu dana ne može jednom primiti! Ni onaj prije njega", rekla je Zorka.