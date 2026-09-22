Suprugu povlačio za kosu i tjerao iz kuće: "Smetalo mi je što me pitala gdje sam dok sam bio u kafiću"

Muškarac u dobi od 31 godine uvjetno je osuđen za obiteljsko nasilje na štetu svoje 29-godišnje supruge, a svemu je bio nazočan i njihov jednogodišnji sin, odlučeno je presudom Općinskog suda u Zadru. Radi se o prekršaju iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Prema njoj je primijenio fizičku silu uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda, kao i psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva i uznemirenost. Izvršenje izrečene kazne zatvora od 30 dana odgađa se za šest mjeseci te se neće izvršiti ako okrivljenik u vrijeme provjeravanja ne počini drugi prekršaj, piše Zadarski list.

Za ovaj prekršaj, koji se počini u nazočnosti djeteta, predviđena je novčana kazna u iznosu od najmanje 920 eura ili kazna zatvora u trajanju od najmanje 45 dana.

Prema optužnom prijedlogu PU zadarske, Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin, radi se o događaju koji se zbio 7. svibnja 2026. godine oko 15.30 sati u obiteljskoj kući. Okrivljeni, po zanimanju brodomehaničar, oženjen, otac jednog malodobnog djeteta, je u alkoholiziranom stanju (utvrđena mu je koncentracija alkohola u organizmu od 1,12 g/kg), došao u kuću i ušao u dnevni boravak u kojem se nalazila njegova supruga s njihovim jednogodišnjim djetetom. Odmah se s njom počeo prepirati. U jednom trenutku počeo ju je verbalno vrijeđati vičući riječima »kurv…, jeb… te ko stigne«, zatim je na nju bacio papuče i udario šakom o zid te joj prišao dok je sjedila na kauču. Uhvatio je za kosu i snažno povukao uslijed čega je udarila glavom o naslonjač. Nakon toga je počeo tjerati iz kuće vičući »nije ovo tvoja kuća, gubi se ća iz nje«, da bi joj potom iz ormara izbacio odjeću. U strahu je pobjegla iz kuće, dok je za njom vikao »kurv…, nemoj se više vraćati, nećeš dobiti dijete« te je prema njoj bacio teglu s cvijećem, ali je nije pogodio. Pobjegla je iz kuće i pozvala policiju.

Oštećenica-svjedokinja je na sudu iskazala da u godinu dana braka i četiri godine prethodne veze nije nikada bio nasilan prema njoj.

– I tog dana je sve bilo u redu dok nije iza ručka otišao u kafić gdje se morao naći s jednim čovjekom. Kako je popio isprovocirao ga je te je takav došao kući gdje sam ga napala. Tada je doista postao nervozan, napominje 29-godišnjakinja dodajući kako je prema njoj počinio opisano verbalno i fizičko nasilje, zbog čega je njihov sin počeo plakati, ali se brzo smirio. Kaže i kako je suprug, kad se vratio sa suda, sam složio svu robu u ormar i više puta joj se ispričavao.

Okrivljenik je na ispitivanju na sudu naveo kako se smatra krivim za ovaj prekršaj i iskreno mu je žao. Dodaje kako se nije morao ovako ponašati, ali očito je to zbog alkoholiziranosti u koju se doveo te će se odmah ispričati supruzi s kojom ima skladan brak.

Slala poruke

– Radim na gradilištu, no tog dana nismo ništa radili zbog kiše, bio sam cijelog jutra kući sa suprugom i sve je bilo u redu. Iza ručka sam otišao u kafić s prijateljima i popio nekoliko piva. Smetalo me što mi je, dok sam još bio u kafiću slala poruke pitajući me gdje sam, kad sam došao kući odmah me napala pitajući me gdje sam i s kim sam bio, pa sam tako nakon svađe reagirao izgovorivši joj ove ružne riječ i uvrede. No nisam je udario šakom i povukao za kosu, niti sam joj udario glavom u naslonjač. Rekao sam joj da se, ako se misli svađati, pokupi i ide ća, a nisam je imao namjeru tjerati jer mi je ona žena i to je njena kuća. Od ljutnje sam pobacao odjeću iz ormara. Nisam joj rekao »kurv… nemoj se više vraćati, nećeš dobiti dijete«. Teglu s cvijećem sam gurnuo nogom. S nama je tu bio naš jednogodišnji sin, plakao je pa sam ga uzeo u ruku da se smiri. S nama živi i dvoje suprugine djece, iskazao je 31-godišnjak dodajući kako nije nikad bio nasilan prema supruzi. Žao mu je što je do ovoga došlo te će joj se odmah ispričati.

Sud je utvrdio kako je okrivljenik počinio prekršaj koji mu se stavlja na teret te ga je kaznio kaznom zatvora kao težom kaznom. Kao olakotnu okolnost cijenio mu je iskreno priznanje prekršaja, dosadašnju nekažnjavanost zbog nasilničkog ponašanja u obitelji, iskazano žaljenje i okolnosti koje su pridonijele nastanku prekršaja.

– Primijenili smo uvjetnu osudu, budući da smo ocijenili da izvršenje kazne zatvora ovog puta nije nužno za ostvarenje svrhe kažnjavanja, zaključuje sud.