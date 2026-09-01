Suprug preminule Kristine Kovačević Hitrec upozorio na lažne humanitarne akcije: "Ja ću se pobrinuti za djecu"

Tihomir Hitrec, suprug preminule influencerice i blogerice Kristine Kovačević Hitrec, oglasio se na društvenim mrežama nakon što su se, kako navodi, počele širiti dezinformacije vezane uz njegovu obitelj.

U objavi, koju je prenijela Facebook stranica Mamin Blog, upozorio je na neovlaštene akcije prikupljanja novca te naglasio kako za njih nije dao svoje odobrenje.

Upozorio na prikupljanje novca

– Kao Kristinin suprug, nisam dao svoj broj računa niti njezin da se skupljaju novci – napisao je Hitrec.

Osvrnuo se i na navode koji se tiču buduće skrbi za njihovu djecu.

– Počelo se govoriti kako će se ljudi pobrinuti za djecu. Djeca imaju roditelja, ja ću se pobrinuti za njih i držati ih na okupu da budemo dalje obitelj – poručio je.

Na kraju je javnost zamolio za razumijevanje u teškim trenucima, posebno kada je riječ o zaštiti djece.

– Molim u ovakvim teškim trenucima suosjećanje, da svi savjesno radimo da se djeca zaštite od zlih ljudi i komentara s društvenih mreža – naveo je Hitrec.

Kristina je bila majka šestero djece

Hrvatska influencerica i blogerica Kristina Kovačević Hitrec preminula je 30. kolovoza. Bila je autorica popularne Facebook stranice Mamin Blog, na kojoj ju je pratilo više od 100.000 ljudi.

Bila je majka šestero djece, a najmlađe dijete rodila je u travnju. Godinama je putem svog bloga dijelila iskustva iz majčinstva, obiteljskog života i svakodnevnih izazova roditeljstva.

Bila je poznata i po humanitarnom djelovanju, za koje je dobila nagradu „Ponos Hrvatske“.