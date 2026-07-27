Supetarsko lito donosi tjedan ispunjen izložbama, koncertima, radionicama i plesom

Supetar i ovoga tjedna nastavlja u znaku bogatog programa 42. Supetarskog lita, koje od 27. srpnja do 2. kolovoza donosi niz kulturnih, glazbenih i zabavnih događanja za sve generacije.

Program započinje u ponedjeljak, 27. srpnja, završnom izložbom 31. Likovne radionice Centra za pružanje usluga u zajednici Sv. Ana Vinkovci. Nakon tjedan dana zajedničkog stvaranja, druženja i kreativnog rada, radovi djece i umjetnika bit će predstavljeni u 21 sat pokraj Crkve Navještenja Marijina u Supetru.

Posebnost radionice je u tome što je vode akademski obrazovani likovni umjetnici koji su ujedno i likovni pedagozi, stvarajući prostor u kojem umjetnost i odgoj idu ruku pod ruku. Izložba će krajem godine biti predstavljena i u Vinkovcima.

Evo programa:

Od 27. do 31. srpnja u Galeriji Ivan Rendić održavat će se i ciklus dramskih radionica „Scenske čarolije“ Jasmine Aleksandre Žiljak, namijenjen djeci od prvog do četvrtog razreda.

U utorak, 28. srpnja, na Trgu Franje Tuđmana od 21.30 sati slijedi koncert „Sjećanje na Olivera“, na kojem će nastupiti Ive Županović u pratnji akustik trija.

Srijeda, 29. srpnja, rezervirana je za klapsku pjesmu. Na Rivi će od 21 sat nastupiti klapa Turanj i ŽVK Alegrija u programu „Kad zapiva klapa“.

U petak, 31. srpnja, na Vlačici od 21 sat publiku očekuje plesni program studija Baila Conmigo, uz ples i animaciju.

Subota, 1. kolovoza, donosi nekoliko događanja. U Župnoj crkvi u 21 sat održat će se koncert Brač Classic Festivala 2026., na kojem nastupaju Hannah Kandinsky, Ana Labazan, Pia Omuska, Ignazio Alayza, Benedikt Hellsberg, Joseph Avila i Ana Šinček.

Istoga dana u Mircima će u 21 sat biti otvorena izložba „Mutne kale“, dok u Galeriji Ivan Rendić počinje dvotjedni autorski tečaj „Mladi objektiv Supetra“ koji vodi Iryna Vlasenko, a namijenjen je mladima od 14 do 18 godina.

Nedjelja, 2. kolovoza, počinje sportskim izazovom Brač 100K, plivačkim ultramaratonom Stjepana Lukšića koji će se održati u jutarnjim satima na Vlačici.

Tjedan završava koncertom „Back to the King“ u Ljetnom kinu. Od 21 sat nastupit će Saša Jakelić i The Elvis Fever Band, uz večer posvećenu glazbenoj ostavštini Elvisa Presleyja.

Supetar tako i ovoga tjedna nudi raznolik program koji povezuje umjetnost, glazbu, ples, sport i sadržaje za djecu i mlade.