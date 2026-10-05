Supetarska policija predložila zatvor za ovu vozačicu i trajno oduzimanje auta! Sud ju je pustio na slobodu

Prometna kontrola u Supetru završila je uhićenjem 45-godišnje vozačice, a policija je zbog ranijih prometnih prekršaja od suda zatražila kaznu zatvora i trajno oduzimanje njezina automobila.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policijski službenici Policijske postaje Brač zaustavili su vozačicu u petak, 2. listopada, oko 22 sata u Supetru.

Tijekom postupanja 45-godišnjakinja je odbila zahtjev policajca da se podvrgne preliminarnom testiranju na prisutnost droga ili lijekova u organizmu. Nakon toga je uhićena, a automobil kojim je upravljala privremeno joj je oduzet.

Dan poslije privedena je na sud.

Iz PU splitsko-dalmatinske navode kako je 45-godišnjakinja u posljednje dvije godine već dva puta pravomoćno kažnjena zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Policija je, smatrajući da je riječ o ponavljačici prometnih prekršaja koja unatoč ranijim sankcijama nastavlja s prekršajima, u optužnom prijedlogu zatražila njezino zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 25 dana te trajno oduzimanje vozila.

Sud ju je nakon saslušanja pustio na slobodu, dok će odluka o sankcijama biti donesena naknadno