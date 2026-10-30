Supetar u demografskom procvatu: Porastao broj školaraca i stanovnika

„Iznimno smo sretni i ponosni što smo ove godine u Osnovnoj školi Supetar upisali čak tri prva razreda puna školaraca, prvi put u povijesti našeg grada! Takvi podaci pokazuju da naš dugogodišnji fokus na djecu i mlade obitelji donosi rezultate. Gradimo Supetar po mjeri ne samo trenutnih stanovnika, nego i sve one djece koju želimo zadržati da ovdje odrastaju, školuju se i potom zasnivaju svoje obitelji", ističe Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.

Grad Supetar vodeći je u Splitsko-dalmatinskoj županiji prema rastu broja učenika osnovnih škola i među rijetkim gradovima u Hrvatskoj koji je zabilježio porast broja stanovnika. Prema podacima Grada, statističke brojke jasno ukazuju na pozitivan demografski trend: broj učenika porastao je za 45 (11%) u odnosu na prije pet godina, dok matična škola u Supetru u tekućoj školskoj godini broji 22 učenika više u odnosu na prošlu. Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, broj učenika u Supetru narastao je za 139 (32,5%) u odnosu na školsku godinu 2013./2014.. Prema Popisu stanovnika iz 2021. godine, Grad Supetar bilježi porast od 8,5% u periodu od deset godina. To ukazuje kako život na otoku postaje privlačan ljudima, prvenstveno mladim obiteljima.

Grad Supetar projektom za izgradnju nove škole, u partnerstvu sa Splitsko-dalmatinskom županijom, odgovara na rastuće potrebe i osigurava adekvatnu obrazovnu infrastrukturu za mlade naraštaje. Zgrada nove škole predviđena je kao moderni, odgojno-funkcionalni prostor koji posebni naglasak stavlja na sigurnost učenika.

Osim rekordnog broja osnovnoškolskih razreda, ove godine otvorena je i nova jaslička skupina te se projektom „Opremanje centralne zgrade Dječjeg vrtića Mrvica“ nastavlja osuvremenjivati prostor supetarskog vrtića. Demografski rast potvrda je sustavnih ulaganja u razvoj Grada usmjerenih na podizanje kvalitete života obitelji i osiguravanje adekvatnih resursa za odgoj i obrazovanje mladih. Porast broja stanovnika te vrtićke i školske djece pruža jamstvo budućim ulaganjima u razvoj Supetra.